حاولوا إنقاذ «قطة» فماتوا جميعاً!

قضت عائلة مكونة من خمسة أفراد واحدا تلو الآخر في محاولة إنقاذ فاشلة كانت لها نهاية مدمرة، بعد القفز في بئر مهجورة لإنقاذ قطتهم الأليفة.



ولقي الرجال الخمسة حتفهم ليلة الثلاثاء الماضي في بئر يقال إنها كانت تستخدم كحفرة للغاز الحيوي تحتوي على فضلات الحيوانات في قرية واديكي، ماهاراشترا، في الهند.



ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، سقطت قطة الأسرة في البئر الكبيرة نحو الساعة الخامسة مساء، فحاول أفراد عائلة كالي التدخل في محاولة لإنقاذ القطة، وكان أحد أفراد الأسرة قد نزل إلى البئر أولاً قبل أن يحذو حذوه أربعة آخرون، ليحاصروا في النهاية.

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وتم التعرف على الضحايا، وقال كبير ضباط الشرطة في مركز شرطة نيفاسا دانانجاي جادهاف، إن فريق الإنقاذ انتشل جثث خمسة من الأشخاص الستة الذين قفزوا الواحد تلو الآخر في البئر أثناء محاولتهم إنقاذ قطة.



وبعد نزول أفراد عائلة كالي الخمسة إلى الحفرة، حاول شخص سادس المساهمة في مهمة الإنقاذ، ونجا بأعجوبة، بعدما ربط حبل بخصره قبل النزول، إذ تم إخراجه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتشتبه السلطات في أن المجموعة المكونة من خمسة أفراد قد فقدوا وعيهم بسبب الغازات السامة المنبعثة من فضلات الحيوانات التي تملأ البئر.



وتشير التقارير المحلية إلى أن الأشخاص القريبين من القرية سمعوا آهات الأسرة وصراخها وهم يشكون من الاختناق.



وقال كبار المسؤولين إنه تم نشر مضختي شفط كبيرتين من مؤسسة البلدية للوصول إلى الضحايا، مع إبقاء خمس سيارات إسعاف جاهزة في مكان الحادث. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث المأساوي. وكالات