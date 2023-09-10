الأحد 10 أيلول 2023
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"شومان" تنظم "ماراثون القراءة" بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

ماراثون القراءة
ماراثون القراءة
 تنظم مؤسسة عبد الحميد شومان في 28 أيلول (سبتمبر) المقبل، فعالية ماراثون القراءة في أرجاء المملكة كافة، وذلك بالتعاون والشراكة مع أكثر من أربعين جهة معنية بالشأن الثقافي والأدبي.اضافة اعلان
وقال مدير المكتبة العامة في مؤسسة "شومان" غالب مسعود، إن الماراثون يأتي متزامنا مع اليوم الوطني للقراءة الذي يصادف في 29 أيلول (سبتمبر) من كل عام، ويهدف إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القراء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة، ويكرس دور مكتبة عبد الحميد شومان في صناعة الثقافة ونشر الفعل القرائي وجعله جزءًا من حياة روادها. وأضاف أنه تم التوسع هذا العام في تنفيذ فعالية الماراثون لتشمل أكثر من 40 موقعا مختلفا في محافظات المملكة كافة؛ حيث سيتم السعي هذا العام لتحطيم رقم قياسي جديد وقراءة آلاف الصفحات في العديد من الأماكن، ليكون يوما مليئا بالقراءة، والحماسة، والتعلم.
وبين أن فكرة الماراثون جاءت من إيمان مؤسسة "شومان" بأن المكتبات العامة تعد مصدرا معرفيا مهما وترتبط كثيرا بالفعل المعرفي، وتعد القراءة أحد أبرز مصادر التعلم والمعرفة، وتؤمن مكتبة عبد الحميد شومان بأهمية أن تتخطى دورها في توفير مكان للقراءة فقط، بل تسعى لتكون مكانا يشجع القراءة ويزيد من عدد القراء.
وأشار مسعود إلى أن المؤسسة ستقوم بتوفير الأجواء كافة المناسبة لإقامة الماراثون بحسب المعايير المعتمدة لتنفيذ مثل تلك الفعاليات عالميا من حيث الإضاءة والأماكن المريحة والاحتياجات اللازمة من مواد وأدوات وتجهيزات لوجستية وخدمات تكنولوجية وإنترنت، مثلما سيتم تجهيز المكتبة بطريقة مشابهة لسباق الماراثون الرياضي، فهناك خط بداية ونهاية ومسار للمشاركين في الماراثون، وذلك يساعد على تعريف المشتركين بأقسام المكتبة كافة وكتبها، وبالتالي توسيع مداهم المعرفي في الكتب. وبحسب مسعود، لا يشترط على الرواد قراءة كتب معينة، ويحق لأي مشارك اختيار أي كتاب من المكتبة على أن يتم قراءته داخلها، مبينا أنه سيتم إحصاء عدد الصفحات المقروءة وعرضها على شاشات مخصصة لذلك.
ودعا مسعود رواد، المكتبة ومحبي القراءة من مختلف الفئات العمرية، إلى المبادرة والمشاركة في الماراثون والتسجيل من خلال الدخول على موقع المؤسسة، وهو (ماراثون قراءة مكتبة شومان (google.com)).
واستحدثت مكتبة عبد الحميد شومان العديد من برامج المعرفة التفاعلية، في إطار سعيها الدائم لتقديم المعرفة بطرق جديدة وحرصها على توفير أدوات المعرفة المختلفة، منها برنامج ماراثون القراءة، وهو فعالية ثقافية بدأت في العام 2020 ويقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية؛ حيث يقرأ فيه مجموعة من الرواد، خلال ساعات محددة، عددا معينا من صفحات الكتب.
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