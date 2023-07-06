الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

كيف يعمل "Threads" منافس "تويتر"؟

Threads
Threads
 أطلقت منصة "إنستغرام" رسمياً تطبيقها الجديد Threads الذي يشبه منصة التدوين المصغر تويتر، ويمكن الآن تنزيله مجاناً من متجر تطبيقات "آب ستور" لهواتف آيفون أو متجر "غوغل بلاي" ﻷجهزة أندرويد.اضافة اعلان
ويمكن للمستخدمين، إنشاء حساب في Threads باستخدام حساب "إنستغرام" نفسه مع الاحتفاظ بالمعرف نفسه (اسم المستخدم)، وأيضاً متابعة الحسابات نفسها التي يتابعونها على "إنستغرام". كما يتيح التطبيق للمستخدمين، مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرف بحد أقصى، إضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 5 دقائق، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.
خيارات مختلفة للتفاعل
كذلك يحمل تطبيق Threads الجديد واجهة تشبه تويتر، ويوفر خيارات مختلفة للتفاعل مع المنشورات مثل الإعجاب والتعليق وإعادة النشر والمشاركة. وسيرى المستخدمون في الصفحة الرئيسية للتطبيق خليطاً من منشورات الحسابات التي يتابعونها، والمنشورات التي يرشحها التطبيق استناداً إلى اهتماماتهم.
ويوفر التطبيق للمستخدمين، إمكانية التحكم بمن يمكنه الرد على المنشورات، إما الجميع أو الحسابات التي يتابعونها أو فقط من أشير إليهم في المنشور، إضافة إلى القدرة على تصفية كلمات بعينها في الردود.
انتقادات شديدة
يأتي إطلاق تطبيق Threads من "إنستغرام"، في وقت تواجه فيه "تويتر" انتقادات شديدة بعد إعلان إيلون ماسك، مالك المنصة تقييد عدد التغريدات المسموح برؤيتها يومياً، وكذلك إطلاق نسخة جديدة من منصة TweetDeck تتطلب حساباً موثقاً، إضافة إلى قرارات أخرى سابقة أثارت جدلاً واسعاً.
وقد أشارت تقارير سابقة، إلى أن تطبيق Threads سيستند في عمله إلى بروتوكول لامركزي مشابه للبروتوكول المستخدم في تطبيقات منافسة مثل Mastodon، و Bluesky الذي أطلقه جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر.
تحكم أكبر في البيانات
كما يتيح البروتوكول اللامركزي، العديد من المزايا التي تعطي للمستخدمين تحكماً أكبر في بياناتهم، ويمنحهم القدرة على نقل البيانات من منصة لأخرى. ويعتبر Threads أول تطبيق من شركة ميتا – مالكة "إنستغرام" – متوافق مع بروتوكول تواصل اجتماعي مفتوح المصدر.
وقالت ميتا: "نعتقد أن هذا النهج اللامركزي، المشابه للبروتوكولات التي تحكم البريد الإلكتروني والويب نفسه، سيؤدي دوراً مهماً في مستقبل منصات الإنترنت".
يذكر، أن تطبيق Threads متوفر حالياً في أكثر من 100 دولة حول العالم، لكنه ليس متاحاً بعد في دول الاتحاد الأوروبي. وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد أجلت ميتا إطلاق Threads في دول الاتحاد الأوروبي حتى تتأكد من توافقه مع التشريعات والقوانين المنظمة للخصوصية واستخدام بيانات المستخدمين.-(العربية نت)
thermometer-sky

حزيران 2023.. الشهر الأكثر حرارة في التاريخ منذ11 ساعة

AZ3C2MC6TFISFPLH23LDWY2B74

تراجع الإقبال على "تشات جي بي تي" منذ12 ساعة

العائلة المالكة بريطانيا

تعرف على نفقات العائلة المالكة في بريطانيا منذ12 ساعة

لون "الميرمية " يزين أزياء صيف 2023

لون "الميرمية " يزين أزياء صيف 2023 منذ12 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ملصق لمبادرات سنبلة- (من المصدر)

ثمار "سنبلة" تتجدد في مبادرة "مكتبتي نور" بمدرسة إسكان ماركا

منذ2 ساعة
تحديد خمسة أنواع من السرطان ترتبط بالسمنة

تحديد خمسة أنواع من السرطان ترتبط بالسمنة

منذ2 ساعة
طالبات مشاركات بمبادرة "دربك آمن" التطوعية- (من المصدر)

طالبات في الأغوار ينخرطن بالعمل التطوعي في إنارة الطرق وترميم الشوارع

منذ2 ساعة
Untitled-1

تشعر بالإرهاق؟.. 5 نصائح تجدد طاقتك

منذ2 ساعة
السعودية.. نجاح فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"

السعودية.. نجاح فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"

منذ10 ساعة
حدث فلكي "لا يصدق" سيحدث نهاية الأسبوع

حدث فلكي "لا يصدق" سيحدث السبت

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 