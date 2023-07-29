السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ميتا تعترف: أكثر من نصف مستخدمي "ثريدز" هجروا التطبيق

07THREADS-LOGO-zmkv-superJumbo
ثريدز
لم يمر شهر على إطلاق «ميتا» تطبيقها الجديد «ثريدز»، وتفاخرها باستقطابه أكثر من 100 مليون متابع خلال أيام فقط حتى جاءت تصريحات مارك زوكربيرغ (الخميس)، معلناً فقدان التطبيق أكثر من نصف مستخدميه.اضافة اعلان

وخلال جلسة مع موظفيه، عدَّ زوكربيرغ، هذا الانخفاض، «أمراً طبيعياً»، وتوقع زيادة في الاحتفاظ (Retention) بالمستخدمين. وذكر أن «(ميتا) تضيف المزيد من الميزات إلى التطبيق، بما في ذلك إصدار سطح المكتب ووظيفة البحث».

ويرجع الخبراء أحد أسباب ذلك الانخفاض في عدد مستخدمي «ثريدز» إلى أن التطبيق لم يكن قادراً على جذب المستخدمين الذين لم يكونوا نشطين بالفعل على منصات «ميتا» الأخرى.

المنافسة من تطبيقات «ميتا» الأخرى

تم إطلاق «ثريدز» طريقةً للمستخدمين لإجراء المزيد من المحادثات الخاصة على منصات «ميتا» ومنافسة «تويتر». لكن بالمقابل هذه المنافسة لم تكن فقط من «تويتر»، بل واجه «ثريدز» منافسة من أشقائه في «ميتا». ويعد خبراء أنه لم يتم تمييز «ثريدز» عن تطبيقات «ميتا» الأخرى ما قد يجعله مختلفاً بالقدر الكافي.

إضافة إلى أن تطبيق «ثريدز» كان متاحاً فقط للمستخدمين الذين كانوا نشطين بالفعل على منصات «ميتا» الأخرى مثل «إنستغرام». وقد أدى هذا إلى الحد من قاعدة المستخدمين المحتملين للتطبيق، وجعل من الصعب جذب مستخدمين جدد.

خطط لتحسين وتطوير «ثريدز»

وعلى الرغم من هذه التحديات، أجرت «ميتا» عددًا من التحديثات على «ثريدز» في محاولة لإحياء التطبيق بانتظار أن يصبح متوفراً على أجهزة «آندرويد».

وقامت بإعادة تصميم التطبيق، حيث من المفترض أن تجعل علامة التبويب معرفة الأشخاص من يتابعهم أمراً سهلاً، نقلا عن "الشرق الأوسط".

كما يتمكن المستخدمون أيضاً من الوصول إلى زر الترجمة لقراءة النص بلغات أخرى وقراءة المشاركات بسهولة أكبر من الأشخاص الذين لا يتابعونهم. كما تتضمن التحديثات بعض إصلاحات أخطاء البرامج وتحسينات التحميل.

نتائج مالية وردية مقابل تراجع «ثريدز»

جاءت التصريحات عن تراجع مستخدمي «ثريدز» إلى النصف بعد يوم من إبهار «ميتا» المستثمرين بتوقعات وردية لنمو الإيرادات، في إشارة إلى عودة الشركة التي واجهت شكوكاً عميقة بشأن إنفاقها الضخم على الواقع الافتراضي العام الماضي مع انخفاض مبيعات الإعلانات.

إلا أن «ميتا» أعلنت تحقيقها في الربع الثاني من عام 2023، إيرادات بلغت 32 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.

كما شهد صافي الدخل للشركة نمواً بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 7.8 مليار دولار، وارتفعت الأرباح المخفضة للسهم (EPS) بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 2.98 دولار.

وقد سلط زوكربيرغ الضوء أيضاً على إصدار الشركة نموذج ذكاء اصطناعي يسمى «Llama 2»، هذا الشهر، الذي أتاحه مجاناً للاستخدام التجاري لأي مطور كان لخدماته أقل من 700 مليون مستخدم.
ورداً على سؤال حول «مباراة القفص» المقترحة ضد إيلون ماسك، قال زوكربيرغ إنه «ليس متأكداً مما إذا كانا سيجتمعان معاً»، تصريح قد يفسره البعض بأنه إشارة إلى أن «ثريدز» ليس جاهزاً بعد لمواجهة «تويتر»!


سفينة

سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر منذ6 ساعة

تمرين بلانك

دراسة تكشف عن "تمرين شائع" أفضل من السباحة لمرضى ضغط الدم 27 تموز 2023

حفل زفاف جماعي- أرشيفية

بمشاركة 20 عريسا وعروسا.. "العفاف الخيرية" تنظم حفل الزفاف الجماعي 27 تموز 2023

جانب من أنشطة المشروع- (من المصدر)

أبو خلف تؤسس مشروعا تفاعليا يطور وينمي مهارات الأطفال 27 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
instagram-threads-app

"ثريدز" يعلن عن ميزة جديدة

26 تموز 2023
إيلون ماسك

انتقادات تلاحق إيلون ماسك: أنت السبب في ظهور "ثريدز"

09 تموز 2023
hero-image.fill.size_1248x702.v1688680880

ما هي المعلومات التي يجمعها "ثريدز" عنك بمجرد التسجيل؟

08 تموز 2023
HJMZmocsjVuaauUouDvDjk

ما الفرق بين ثريدز وتويتر؟

08 تموز 2023
اقرأ أيضا
2018-05-09T100413Z_1396092959_RC1D9FFEB290_RTRMADP_3_ISRAEL-FRUITFLIES

علماء يطورون أبحاثا لتكاثر ذباب الفاكهة من دون ذكور 29 يوليو 2023

منذ 58 دقيقة
ezgif-1-0294bf6523

رسائل الفيديو المباشر.. جديد واتساب

منذ1 ساعة
Whatsapp-Feature (1)

"واتساب" يطرح أدوات أمان جديدة للتعامل مع الأرقام المجهولة

منذ3 ساعة
AdobeStock_299317228

رجل يقتل والدته ويضع أجزاء من جثتها في ثلاجة

منذ4 ساعة
ezgif-2-4d59135d8f

لماذا يتخوف العالم من تطور "الأنظمة الذكية"؟

منذ4 ساعة
حرائق اليونان

شاهد كيف حولت الحرائق جزيرة سياحية في اليونان إلى رماد.. (صور)

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

الجرعة الأولى من تعديلات إسرائيل القضائية

د. محمد حسين المومني |اليوم

"من الاحتباس الحراري إلى الغليان العالمي"

خالد دلال |اليوم
ترجمات
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات | منذ19 ساعة
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
 