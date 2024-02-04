الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هي أبطأ المدن في قيادة السيارات خلال 2023؟

قيادة السيارات في لندن
قيادة السيارات في لندن

حصلت لندن على لقب أبطأ مدينة لقيادة السيارات على مستوى العالم في عام 2023، بمتوسط سرعة 14 كم/ساعة خلال ساعات الذروة، حسبما ذكر تقرير صادر عن شركة TomTom المتخصصة في تكنولوجيا المواقع ومقرها أمستردام.

وقام مؤشر حركة TomTom بتقييم 387 مدينة في 55 دولة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل متوسط وقت السفر وتكاليف الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باستخدام بيانات من أكثر من 600 مليون نظام ملاحة داخل السيارة والهواتف الذكية، وفقا لموقع news9live.

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وحصلت بنغالورو، المعروفة باسم عاصمة تكنولوجيا المعلومات في الهند، على المركز الثاني لأكثر المدن ازدحاما على مستوى العالم، بعد دبلن، حيث جاء متوسط وقت السفر لمسافة 10 كيلومترات في بنغالورو عند 28 دقيقة و10 ثوانٍ.


تتصدر لندن القائمة

وتصدرت لندن، بمتوسط وقت سفر يبلغ 37 دقيقة لرحلة طولها 10 كيلومترات، القائمة باعتبارها المدينة الأكثر بطأً في حركة المرور في عام 2023.


وحصلت دبلن وتورنتو على المركزين الثاني والثالث بمتوسط زمن سفر يبلغ 29 دقيقة و30 ثانية. و29 دقيقة على التوالي.


أبلغت TomTom عن انخفاض عام في متوسط السرعة في 228 مدينة من أصل 387 مدينة تم تحليلها، بينما حافظت 82 مدينة على سرعات دون تغيير.


وأظهرت 77 مدينة متوسط سرعات أعلى وأوقات رحلات أقصر مما كانت عليه في عام 2022، فيما شهد أكثر من 60 في المائة من 351 مدينة زيادة بنسبة 15 في المائة أو أكثر في أسعار الوقود بين عامي 2021 و2023.

 

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