الثلاثاء 26 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

وفاة حفيدة نيلسون مانديلا في الـ43 بعد صراع مع السرطان

وفاة حفيدة نيلسون مانديلا في الـ43 بعد صراع مع السرطان

BBC News عربي
زوليكا مانديلا.
زوليكا مانديلا.
زوليكا مانديلا.
BBC
زوليكا مانديلا عاشت حياة صعبة عانت خلالها من المرض ومن الاعتداء الجنسي والإدمان.
اضافة اعلان

توفيت زوليكا مانديلا، حفيدة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا، بسبب مرض السرطان عن عمر يناهز 43 عاما، بحسب ما أعلنت عائلتها.

 

وقال متحدث باسم الأسرة في بيان على موقع إنستغرام، إن زوليكا توفيت مساء الاثنين وهي بين الأصدقاء وأفراد العائلة.

 

وكانت في السنوات الأخيرة قد أعلنت عن إصابتها بالسرطان وعلاجها منه، وكانت صريحة بشأن تاريخها مع إدمان المخدرات والاكتئاب، علاوة عن تعرضها للاعتداء الجنسي عندما كانت طفلة.

 

وشاركت زوليكا في حملة من أجل تحسين السلامة على الطرق بعد مقتل ابنتها البالغة من العمر 13 عاما في حادث سيارة في عام 2010.

 

ووثقت قصتها في سيرة ذاتية تحت عنوان عندما تهمس الآمال.

 

وأصيبت زوليكا بسرطان الثدي قبل نحو عشر سنوات، وتلقت علاجا حتى شفيت، لكن المرض عاد مرة أخرى.

 

وفي العام الماضي، أكدت إصابتها بسرطان الكبد والرئتين، ثم انتشر إلى أعضاء أخرى. وكانت تعالج خارج المستشفى ثم نقلت إلى المستشفى قبل أكثر من أسبوع.

 

وكتبت على موقع إنستغرام في 17 سبتمبر/أيلول تقول: "أجريت فحصا بالأشعة المقطعية قبل بضعة أسابيع، أظهر إصابتي بجلطات دموية بالإضافة إلى تليف في الرئة. وهذا يفسر آلام الصدر التي كنت أشعر بها".

 

وأضافت: "لكنني من الناحية الإيجابية ممتنة للغاية لأنني لا أزال يمكنني العلاج".

مانديلا.
PA Media
كانت زوليكا تقول إنها نادمة لأنها لم تستطع أن تجعل جدها فخورا بها عندما كان على قيد الحياة.

 

حياة مأساوية

بالرغم من نشأة زوليكا مانديلا في دائرة الضوء التي تمتع بها جدها نيلسون مانديلا، فإن حياتها لم تكن سهلة.

 

فقد تعرضت لسوء معاملة في طفولتها، كما عانت من إدمان المخدرات، إلى جانب إصابتها بالسرطان، ووفاة طفلين لها.

 

لكنها ظلت تشارك في حملات لمساعدة الآخرين. وكانت من بين من استضافتهن بي بي سي في موسم 100 امرأة.

 

وكانت زوليكا في العاشرة من عمرها، عندما أُطلق سراح جدها من السجن. ثم أصبح جدها أول رئيس أسود للبلاد.

 

كانت تلك فترة حافلة بالأمل والتغيير غير العاديين في جنوب أفريقيا.

 

أما بالنسبة إليها فكانت الأمور مختلفة. إذ تعرضت وهي طفلة للاعتداء الجنسي، ودفعها ذلك إلى دخول حالة من لوم الذات والغضب من نفسها، فلجأت إلى الكحول وهي في التاسعة، وعندما بلغت 13 عاما، كانت تتعاطى المخدرات والكحول وسيلة للهروب. ولم تكشف عن إدمانها لعائلتها إلا عندما كانت في سن 21.

ثم أنجبت بنتا وولدا. وتقول: "لم أكن والدة مناسبة. إذ لم أكن الأم التي يستحقها طفلاي".

 

وفي خضم أحلك أيامها مع الإدمان والاكتئاب، قُتلت ابنتها زيناني، وهي في الـ13 في جوهانسبرج في حادث سيارة.

 

وفي ليلة الحادث، تصادف وجود زوليكا في المستشفى، تتعافى من محاولة انتحار. وتقول إنها كانت تسأل الله باستمرار: "لماذا لم ينهي حياتها هي؟

وأثرت وفاة ابنتها فيها كثيرا، فنقلت بعد شهرين من الحادث إلى مركز إعادة تأهيل.

 

تمثال برونزي لمانديلا وزوجته.
Reuters
لحظة إطلاق سراح مانديلا خلدها مثال في جنوب أفريقيا في هذه الساحة مع تماثيل أشخاص آخرين خلدهم التاريخ.

 

ما الذي كانت تندم عليه؟

 

وفي الـ32 اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي. وكان هذا مدمرا لها.

 

ورفضت العلاج في بداية الأمر، لكنها في النهاية اضطرت إلى استئصال الثدي والخضوع لعلاج كيميائي.

 

وبعد وقت قصير من العلاج، حملت بطفل، وشعرت بسعادة غامرة، لكن طفلها زيناوي ولد قبل الأوان ولم يبق على قيد الحياة سوى بضعة أيام.

 

ثم عاد إليها المرض مرة ثانية وكان عليها مواصلة العلاج الكيميائي. لكنها شاركت رحلتها مع العلاج هذه المرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمساعدة وتثقيف الآخرين الذين يمرون بظروف مماثلة.

 

وأنشأت زوليكا مؤسسة باسمها لرفع مستوى الوعي حول السلامة على الطرق تكريما لابنتها زيناني. ثم أصبحت سفيرة للتوعية بمرض السرطان.

 

وكانت تقول: "من المهم أن تتحدث النساء علنا، وأن يخضعن للاختبار، وأن يجرين فحوصاتهن الخاصة. وأن يسكتن السرطان قبل أن يسكتهن".

 

وكانت تقول إنها لا تندم على شيء بقدر ندمها على أنها لم تستطع أن تجعل جدها فخورا بها عندما كان على قيد الحياة.

BBC News عربي
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تتضمن إحدى تقنيات الوعي الذهني البسيطة التركيز على أنفاس الشخص

"كيف قمتُ بإعادة تكييف دماغي وتجديده في ستة أسابيع؟"

24 أيلول 2023
وقد دعا الكثيرون إلى إغلاق سجن جزيرة ريكرز بسبب الظروف السيئة وسلسلة من وفيات السجناء في السنوات الأخيرة

ما قصة مقاطع الفيديو التي تساعد في تخفيف العقوبة في السجون الأمريكية؟

24 أيلول 2023
كبار السن في اليابان

بين كل 10 أشخاص في اليابان واحد فوق الـ 80 عاما

20 أيلول 2023
عينة من &quot;جثث&quot; المخلوقات الفضائية التي قدمت أمام الكونغرس المكسيكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، في مكسيكو سيتي، المكسيك في 15 سبتمبر/أيلو 2023.

لماذا يهتم الناس كثيراً بإمكانية وجود مخلوقات فضائية؟

17 أيلول 2023
اقرأ أيضا
نور

اغتيال بلوغر عراقي شهير ببغداد (فيديو)

منذ 13 دقيقة
من احتفالات المولد النبوي في العاصمة المصرية القاهرة عام 2019

المولد النبوي: كيف تختلف حوله المذاهب الإسلامية؟

منذ1 ساعة
foodsthatcausebadbreath-page-001-1683044244

كيف تتخلص من رائحة الثوم؟

منذ6 ساعة
google-doodle-lego-bricks-scaled

كيف غيرت غوغل العالم في 25 عاما؟

منذ7 ساعة
GettyImages-1574154948-e1695647511123

تحديث لـ "ChatGPT" للتفاعل مع روبوت الدردشة بالصوت والصورة

منذ7 ساعة
Untitled

هكذا تخطط ميتا لسحب البساط من تيك توك

25 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ليس نقدا للحكومة الحالية

ماهر أبو طير |اليوم

توقف المشاريع الوطنية!

محمود الخطاطبة |اليوم

التسهيلات والنمو والودائع وما علاقتنا؟

يوسف محمد ضمرة |اليوم

ألمانيا تتطهر من المحرقة / الهلوكوست

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاتصالات بين الشركات والهيئة

سلامة الدرعاوي |اليوم

تعديل وزاري.. بين الصعوبة وخيبة أمل الاختيار!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات | منذ21 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 