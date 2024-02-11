الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة رضيعة وضعتها أمها "بالخطأ" داخل فرن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

توفيت رضيعة في ولاية ميزوري الأميركية، بعدما وضعتها والدتها "بالخطأ" داخل فرن بمنزلهما، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

 
واستجابت الشرطة لبلاغ عن طفلة لا تتنفس، وبحسب بيان للشرطة نقلته شبكة "إيه بي سي" الأميركية، فإنه تم العثور على الطفلة مصابة بحروق واضحة.

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وأعلنت السلطات وفاة الطفلة في موقع الحادث. وتواجه الأم اتهامات بتعريض حياة طفلتها للخطر والتسبب في وفاتها.


وقال بيان للشرطة، الجمعة، إن أحد الشهود أوضح أن الأم "أرادت أن تضع الطفلة في سريرها لتحصل على قيلولة، إلا أنها وضعتها بالخطأ داخل الفرن بدلا من فراشها".


لم يوضح البيان أي تفاصيل أكثر من ذلك، أو حول سبب وكيفية ارتكاب مثل هذا الخطأ من الأم.


وقال المدعي العام لمقاطعة جاكسون، جان بيترز بيكر، في بيان: "نعترف بالطبيعة المروعة لهذه المأساة، وقلوبنا مثقلة بخسارة مثل هذه الحياة الثمينة".


وتابع: "نحن على ثقة في نظام العدالة الجنائية وأنه سوف يستجيب بالشكل المناسب لمثل هذه الظروف المروّعة".

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