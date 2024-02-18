الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

TikTok يظهر في نظارات آبل الذكية الجديدة (فيديو)

TikTok في نظارات آبل الذكية الجديدة
TikTok في نظارات آبل الذكية الجديدة

أعلن القائمون على تطبيقات TikTok أنهم طوروا تطبيقا جديدا مخصصا للعمل مع نظارات Vision Pro الجديدة من آبل.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التطبيق الجديد سيمنح المستخدمين تجربة أكثر متعة في مشاهدة محتوى TikTok من خلال نظارات Vision Pro، إذ تم نقل شريط التحكم وزر"الإعجاب" ليظهرا خارج الشاشة من خلال النظارات، للحصول على تجربة فيديو ممتعة، كما أن شريط التعليقات بات يظهر على جانبي الشاشة في التطبيق.

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ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية مشاهدة التعليقات ومقاطع الفيديو بوقت واحد بطريقة مميزة ثلاثية الأبعاد، كما يوفر إمكانية مشاهدة الفيديوهات من مواقع مختلفة مثل Yosemite. 

RT

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