آيفون 14.. تعرّف على سعرةه وموعد إصداره

تتوقع الأسواق أن تطرح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة (أبل) الجيل الجديد من هاتفها الذكي آيفون 14، المقرر طرحه يوم 7 سبتمبر المقبل بسعر أعلى من سعر الجيل الحالي آيفون 13.

وذكر موقع (سي نت دوت كوم)، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الجيل الجديد الذي سيخلف الهاتف آيفون 13 المطروح في العام الماضي سيحتوي على مجموعة من التحديثات، منها شاشة عرض بالغة النقاء وكاميرا بدرجة وضوح قدرها 48 ميغابيكسل مع هواتف فئة برو.

كما يمكن أن تتخلى أبل عن فئة آيفون ميني لصالح آيفون 14 ماكس مقاس 6.7 بوصة، بحسب الشائعات التي تسربت.

وقال دان إيف المحلل الاقتصادي في شركة ويدبوش إن أبل قد ترفع سعر آيفون 14 بمقدار 100 دولار عن سعر الهاتف آيفون 13، وهذه التوقعات تتفق مع توقعات المحللين في صحيفة ذا صن، التي أشارت إلى ارتفاع الأسعار في مختلف حلقات سلسلة إمدادات مكونات هواتف أبل.

يذكر أن أبل لم تغير سعر هواتف آيفون 13 عن سعر الجيل السابق آيفون 12، حيث لم تكن هناك اختلافات كبيرة بين الجيلَين.

لذلك من المحتمل أن يزيد سعر الجيل الجديد آيفون 14 في ضوء التحديثات الكبيرة التي يحتوي عليها، لكن قد تبقي أبل على الأسعار دون تغيير حتى تحافظ على قدرة هواتف آيفون التنافسية في مواجهة أحدث الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل المنافس أندرويد، مثل سامسونغ جلاكسي إس 22 وبيكسل 6 من غوغل.

يذكر أن أبل عادة ما تطرح هواتفها الجديدة في سبتمبر بعد وقت قصير من الكشف عنها، رغم أن بعض فئات الحجم الجديدة من الجيل تطرح في وقت لاحق كما حدث في الأعوام الماضية.

اقرا أيضا:

هذه آخر تسريبات آيفون 14 برو