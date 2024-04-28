الإثنين 29 نيسان 2024
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لذهن صاف وقدرات عقلية مذهلة.. نصائح تغير حياتك

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عمان-الغد- يعد القيام بعملية إعادة تشغيل سريعة للعقل أمرًا ضروريًا للحصول على مساحة أفضل، مثلما هو الحال مع القرص الصلب للحاسوب، فعندما تتراكم الأفكار غير الضرورية أو المزعجة في العقل، ربما ينتهي الأمر بالمرء إلى التنقل عبر  البيانات العقلية نفسها غير المرغوب فيها.اضافة اعلان
وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، ونشر على موقع "العربية نت"، يمكن أن يفي اتباع النصائح الآتية، أو المتاح منها، بالغرض لمساعدة العقل على العمل بسلاسة قدر الإمكان:
- تحديد الأولويات والأهداف: ينبغي عدم ترك الأمور للصدفة، يجب القيام بجرد جميع الطرق التي يرغب الشخص في سلوكها لتحقيق النمو في حياته. يعد من المناسب كتابة أهم الأهداف والأولويات ولصقها في مكان يراه كثيرًا، حتى يتمكن من تذكير نفسه بالمهام ذات الأولوية في الشهر أو العام.
- تركيز كامل للذهن: يجب أن يحرص الشخص على تدريب نفسه على أن يصبح أكثر وعيًا ومواكبة لما يحدث من حوله. إن يعلم كيفية توجيه انتباهه بعناية إلى مهمة واحدة في كل مرة، يمكن أن يساعده على التخلص من تلك الأفكار المتكررة بسهولة.
- الاستمتاع بالهواء الطلق: عندما تزعج الشخص الكثير من الأفكار، ربما يكون الخروج للاستمتاع بالهواء الطلق هو أفضل طريقة للتخلص من سموم العقل. يساعد التواجد في الهواء الطلق والمساحات الخضراء في تحسين الصحة الجسدية والعقلية بشكل عام، ويقلل من مستويات التوتر، ويهدئ العقل ويعزز القدرة على التركيز.
-  تدوين المذكرات: لتعزيز القدرة على فرز الأفكار وتحديد ما يسبب أكبر قدر من الضيق، يمكن أن يساعد تدوين الأفكار كتابيًا على سهولة استكشافها واستبعاد غير الملائم منها.
-الاستماع لبعض الموسيقا: تقدم الموسيقا أكثر من مجرد تجربة سمعية ممتعة. ينصح الخبراء بتشغيل مجموعة من المقطوعات الموسيقية أو الأغنيات التي توفر إحساسًا بالهدوء، عندما يشعر الشخص بالارتباك أو القلق.
-إجازة من التكنولوجيا: يوصي الخبراء بالسماح لعقل بالاسترخاء من دون تأثير أي تكنولوجيا. يمكن من خلال فصل النفس عن متطلبات الحياة اليومية الإلكترونية والاجتماعية، التي لا تتوقف، أن ينجح الشخص في الوصول إلى حالة أعمق من التأمل الذاتي والوضوح العقلي.
- التأمل: تعتبر ممارسة التأمل طريقة فعالة للمساعدة في تهدئة العقل. عندما يتدرب الشخص على التركيز على شيء واحد في كل مرة أثناء التأمل، يصبح أكثر مهارة في التركيز على شيء واحد في كل مرة في مجالات أخرى من الحياة، مما يعزز بشكل أساسي قدرته على التركيز على ما يحتاج إلى انتباهه.
-الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة: يمكن أن يكون للبيئة المحيطة تأثير كبير على الصحة العقلية. عندما يشعر العقل بالفوضى في المساحة المحيطة بالشخص، على سبيل المثال غرفته أو مكتبه، فربما يواجه صعوبة في التركيز. يمكن أن تساعد إعادة ترتيب مساحة العمل الخاصة بالشخص على تحديث عملية تفكيره.
- الانغماس في عمل إبداعي: إن التركيز على القيام بعمل إبداعي مثل الرسم أو الحياكة يسهم في إبعاد العقل عن الأفكار المزعجة. يؤدي التركيز لإنجاز العمل الإبداعي إلى إبعاد الأفكار المرهقة عن بؤرة الاهتمام.
-حيوان أليف: إن قضاء الشخص بعض الوقت مع حيوانه الأليف، إذا كان متاحًا، يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية. يمكن أن تساعد رفقة الحيوانات الأليفة، في تخفيف الأفكار القلقة وتعزيز الثقة بالنفس.
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