الصريح يمنح الفيصلي 75% من سعة مدرجات ستاد الحسن

عمان – وافق نادي الصريح، على منح جماهير النادي الفيصلي 75 بالمئة من سعة مدرجات ستاد الحسن في إربد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الـ 15 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتعتبر المباراة على ملعب نادي الصريح الذي وافق على منح جماهير الفيصلي النسبة الأكبر، أملا في دخل مادي جيد يعود بالنفع على صندوق النادي، خاصة وأن جماهير الفيصلي تحرص على متابعة فريقها بأعداد كبيرة. -(بترا)