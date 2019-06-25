العقبة تحتضن ملتقى الفضائيات والإذاعات ووكالات الأنباء

أحمد الرواشدة

العقبة- تنطلق صباح الخميس المقبل اعمال ملتقى الفضائيات والاذاعات ووكالات الانباء الدولي الخامس في العقبة تحت بعنوان (تكاملية قطاعات السياحة والتجارة والنقل واللوجستيات) – العقبة انموذجا – والذي يستمر لمدة 3 ايام وبتنظيم من منتدى العقبة الاعلامي بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال مدير عام منتدى العقبة الاعلامي الزميل رياض القطامين ان الملتقى هو الخامس من نوعه وينطلق بمشاركة 60 صحفي واعلامي يمثلون مختلف انواع الاعلام المرئي والمسموع والمقروء من مختلف دول العالم للإسهام في تسويق مدينة العقبة كمنظومة اقتصادية متكاملة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل العقبة مقصد استثماريا عالميا على الرأس الثاني على البحر الاحمر وتحقيقا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وبرعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف احمد بخيت.

وبين القطامين ان فعاليات الملتقى ستنطوي على اوراق عمل من قبل الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص يقدمها مدراء ومستثمرون ومختصون في الملاحة البحرية حول واقع وتطور ومستقبل مشاريعهم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كما ستشتمل الفعاليات على زيارات ميدانية لأبرز المشاريع الاقتصادية الكبرى في العقبة الخاصة من بينها ميناء حاويات العقبة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء – الميناء الرئيس- وشركة واحة ايله وشركة ابجل هيلز الاردن بهدف تسليط الضوء على الانجازان المتحققة في هذه المشاريع الاقتصادية.

واوضح القطامين ان عددا من وسائل الاعلام المشاركة ستقوم بإعداد تقارير اعلامية وصحفية شاملة ومتنوعه اضافة الى تغطية فعاليات الملتقى حول مدينة العقبة تتحدث عن اهمية المدينة وتاريخها واستراتيجية موقعها ودور اهلها وسكانها في نهضتها وتميزها عن مدن الجوار من نظيراتها على البحر الاحمر.