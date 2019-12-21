بيان من المحامي العبادي حول فيديو اللواء الحواتمة مع أحد “أبناء عباد”

عمان- الغد- أعلن المحامي الدكتور صياح العبادي، إن كل ما يتم تداوله ويحاول البعض الترويج له والاصطياد من خلاله بالماء العكر وتحويل سوء فهم وقع بين ابن شقيقته ومدير الأمن العام والترويج له على أنه تعمد للإساءة للقبيلة هو عار عن الصحة ولم يحدث قط ولم يصدر عن مدير الأمن العام أية إساءة تذكر لقبيلة عباد، مؤكدا أنه تابع الحادثة منذ بدايتها وأن كل ماجرى لم يتعد سوء الفهم الذي تم إنهاؤه ولا يوجد أي علاقة لقبيلة عباد فيها وإن ابن شقيقة هو من عائلة أخرى .

وشدد المحامي الدكتور العبادي، أنه لن يسمح لأي كان باستخدام اسمه أو اسم قبيلته واستغلالهما لمارب خاصة أو كوسيلة للإساءة لمدير الأمن العام الذي نجل ونحترم، وأن القانون يجب أن يأخذ مجراه بحق كل من يقوم بترويج مثل تلك الاشاعات ونشرها، ولن نتردد بمقاضاتهم وفق أحكام القانون الأردني الذي يعتبر مظلة العدل التي نتفيأ بها جميعاً في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .