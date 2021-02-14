يوتا جاز يواصل حصد ضحاياه بالدوري الاميركي للمحترفين

لوس انجليس – واصل يوتا جاز حصد ضحاياه الواحد تلو الاخرى بفوزه على ميامي هيت 112-94 محققا فوزه السابع تواليا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

والفوز هو الثامن عشر ليوتا في اخر 19 مباراة له علما بانه يملك افضل سجل في الدوري هذا الموسم مع 22 فوزا وخمس هزائم فقط.

وكانت نقطة التحول في المباراة مطلع الربع الثالث عندما افتتحه يوتا بتسجيله النقاط ال16 الاولى فيه ليحسمه في النهاية بنتيجة 31-16.

وكان يمكن للنتيجة ان تكون اعرض لان يوتا لم يكن موفقا في الرميات الثلاثية اذ نجح في 12 منها فقط من اصل 43 محاولة. وكان دونوفان ميتشل افضل مسجل في صفوف الفائز مع 25 نقطة، في حين اكتفى جيمي باتلر بتسجيل 15 نقطة للخاسر.

وحقق كيفن دورانت عودة مظفرة الى صفوف بروكلين نتس بعد غياب عن المباريات الثلاث الاخيرة بسبب اجراءات فيروس كورونا ليقود الى فوز كبير على فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز 134-117.

وكان دورانت تألق في صفوف ووريرز واحرز معه بطولة الدوري مرتين عامي 2017 و2018 قبل ان يعاني من اصابة خطيرة في وتر اخير عام 2019 ويغادر الفريق.

وكان افضل مسجل في صفوف نتس كايري ايرفينغ مع 23 نقطة تلاه جيمس هاردن بتسجيله 19 نقطة.

اما ستيفان كوري الذي سجل 40 نقطة في سلة اورلاندو ماجيك في آخر مباراة لفريقه، فسجل 27 نقطة للخاسر.

وقاد ديفين بوكر فريقه فينيكس صنز الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 120-111 بتسجيله 36 نقطة.

وساهم البدلاء بشكل كبير في فوز صنز بتسجلهم 56 نقطة ليحقق فريقهم الفوز الخامس تواليا والثامن في اخر تسع مباريات. اما افضل مسجل في صفوف فيلادلفيا فكان الكاميروني جويل امبييد مع 35 نقطة.

وفي مباراتين اخريين، فاز نيويورك نيكس على هوستن روكتس 121-99، وانديانا بايسرز على اتلانتا هوكس 125-113. (أ ف ب)