القوس

منذ 12 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الأوضاع المتوترة ما تزال مستمرة معك خلال الصباح والظهيرة، وخصوصا لمواليد شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، في فترة ما بعد الظهر قد يصلك خبر يفرحك جدا، مصالحة مع الحبيب إذا كان لديك مشاكل معه، كما قد يكون لديك سهرة رائعة خلال المساء تنسيك الفترة البائسة التي كنت بها.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 7 من 10

مقالات ذات صلة

تخرج لديك اخطاء من اين لا تعلم، فالمفاجآت غير السارة والمشاكل لن ترحمك طول اليوم ولكن بالأخص في فترة الصباح والظهيرة لذلك عليك بان تحترس على اوضاعك العملية وايضا على صحتك التي قد تتطلب اهتمامك ابتداء من فترة ما بعد الظهر ، اما في المساء فان المزاجية والكآبة قد تجعلك تبقى في البيت. نسب النجاح لهذا اليوم نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6

منذ يوم واحد

لا داعي للتعصب الى آرائك وأفكارك، فالنصيحة أحيانا من الآخرين مفيدة وتطلعك على أشياء أنت غافل عنها، وبالأخص من النواحي الشخصية، حيث أن علاقتك العاطفية هذا اليوم يصيبها بعض التعقيد والمشاكل، لكن لست أنت السبب بها. أما بالنسبة للعائلة فقد يحدث أمر مهم يجذبك إليها، لتعطيها بعض الاهتمام في المساء. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 8 الصحة: 9

منذ 4 أيام

الحظ ما يزال يقف الى جانبك ويدعمك بكل قوة، لذلك عليك بتجريب حظك، وخاصة في مجال العمل، والدخول في المغامرات والمراهنات فستأخذ ما تريد بعون الله. الأوضاع العاطفية قد تتعرض لبعض التوتر في فترة ما بعد الظهر، لكن لن يطول الأمر. المساء جيد لفعل بعض البرامج، والاستمتاع بوقتك مع الاصدقاء. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 5 أيام

تصحو بابتسامة رائعة وتحمس واضح ليس للعمل فقط، بل الى الأحداث التي تتوقعها في هذا اليوم. فقد تنتظر حدثاً مهماً في الظهيرة يخص أعمالك، وقد يصلك ليجعلك مبتسما. في فترة ما بعد الظهر لا داعي للعصبية، واترك الأمور تمشي كما هي، لأن كل شيء يسير لمصلحتك، فأنت أكثر الأبراج حظا اليوم. المساء جيد للخروج والاستمتاع بوقتك، وخاصة مواليد شهر تشرين الثاني. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 6 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock