الأوضاع المتوترة ما تزال مستمرة معك خلال الصباح والظهيرة، وخصوصا لمواليد شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، في فترة ما بعد الظهر قد يصلك خبر يفرحك جدا، مصالحة مع الحبيب إذا كان لديك مشاكل معه، كما قد يكون لديك سهرة رائعة خلال المساء تنسيك الفترة البائسة التي كنت بها.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 7 من 10

