الإثنين 04 أيلول 2023
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تظاهرة غير مسبوقة.. عجلون في عيون كاميرات 200 وسيلة إعلامية

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أحد اللقاءات التي ناقشت تحضيرات استقبال الوفود الإعلامية بعجلون-(الغد)
عجلون- تتأهب مواقع أثرية وسياحية في محافظة عجلون، لتحظى بفرصة تسليط الضوء عليها من قبل كاميرات أكثر من 200 وسيلة إعلامية محلية وعربية وأجنبية من المنتظر أن تزور المحافظة بعد غدا الأربعاء، ضمن مبادرة تنظمها هيئة الإعلام وتهدف إلى إبراز مواطن الجمال والتشجيع على الاستثمار، في محاولة لخلق التنمية المستدامة.اضافة اعلان
هذه الخطوة، رأت فاعليات عجلونية معنية ومهتمة بقطاع السياحة أنه سيكون لها أثر كبير في دفع عجلة التنمية والمزيد من نمو النشاط السياحي وبالتالي خلق مزيد من الاستثمارات وفرص العمل، وكذلك تجاوز المعيقات من خلال  إشارة و تنبيه تلك الوسائل إليها.
ويقول الناشطان سليمان القضاة وبدر الصمادي إن فكرة قدوم مؤسسات إعلامية وبهذا العدد إلى المحافظة مرة واحدة، سيؤدي إلى زخم إعلامي ودعائي غير مسبوق من شأنه أن يوجه أنظار الجميع إلى المحافظة ويطلع مختلف الجنسيات على كنوزها الأثرية ومواطن السياحة فيها، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويؤكد أصحاب مشاريع مصطفى القضاة وحمزة شويات وزهير الشرع، أن هذه المبادرة ستساهم في زيادة أعداد القادمين للمحافظة، خصوصا بعد تشغيل مشروع التلفريك، وربما تساهم في جذب استثمارات محلية وعربية وعالمية كبرى، كما أنها ستضع أمام المسؤولين أبرز الاحتياجات التي ما تزال تفتقر لها المحافظة، لا سيما في مجال البنى التحتية والخدمية، وعلى رأسها تجويد الطرق للمناطق والمشاريع السياحية القائمة حاليا.
إلى ذاك، استكملت مختلف الجهات المعنية التحضيرات لاستقبال تلك الوفود الإعلامية، والمقدرة بأكثر من 200 شخصية إعلامية يمثلون وسائل إعلامية أردنية وعربية وأجنبية أعلنوا عن رغبتهم المشاركة بهذه التظاهرة الإعلامية الكبيرة التي تأتي تحت شعار "الإعلام والتنمية المستدامة".
واستكملت هيئة الإعلام الأردنية وجامعة عجلون الوطنية ووكالة عجلون الإخبارية التحضيرات لاستقبال أكبر وفد إعلامي سيزور المحافظة الأربعاء القادم الموافق 6/ 9/ 2023، لتسليط الضوء على واقع المحافظة والترويج لها سياحيا إضافة الى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فيها.
وأكد مدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني أن أكثر من 200 شخصية إعلامية يمثلون وسائل الإعلام الأردنية والعربية والأجنبية المرخصة لدى هيئة الإعلام أعلنوا عن رغبتهم في المشاركة بهذه التظاهرة الإعلامية الفريدة من نوعها على مستوى الأردن والمنطقة، مؤكدا أن هذا التظاهرة تأتي  تحت شعار "الإعلام والتنمية المستدامة"، للاطلاع على المواقع الطبيعية والسياحية والأثرية في محافظة عجلون، بالإضافة الى تسليط الضوء على ممكنات التنمية المستدامة في المحافظة.
وأشار المومني إلى أن هذه الجولات سوف تتواصل لتغطية العديد من محافظات المملكة، لتسليط الضوء على الأردن سياحيا وعلى محركات التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة أن الجامعة أخذت على عاتقها منذ اللحظات الأولى لانطلاقتها المساهمة في خدمة المجتمع المحلي في محافظة عجلون والمحافظات الأردنية الأخرى، مؤكدا أن الجامعة أطلقت العديد من المبادرات ونفذت الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، إضافة إلى أن الجامعة فتحت أبوابها لجميع القطاعات وقدمت لهم كل التسهيلات اللازمة لإقامة الأنشطة والبرامج المختلفة في رحاب الجامعة.
وزاد أن الجامعة قدمت كل التسهيلات اللازمة لإنجاح مبادرة هيئة الإعلام التي تستهدف تسليط الضوء على المحافظات الأردنية والمساهمة في تنميتها وازدهارها.
وقال رئيس مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمد نور الصمادي، إن الجامعة  لن تدخر أي جهد ممكن لإنجاح مبادرة هيئة الإعلام، لافتا إلى أننا في محافظة عجلون بأمس الحاجة لتسليط الضوء على قضايانا وهمومنا والفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظة لتشجيع المستثمرين من الأردن وكافة دول العالم للاستثمار في المحافظة واستغلال ميزاتها الفريدة من نوعها التي لطالما أكد عليها جلالة الملك في جميع اللقاءات التي جمعته بوجهاء وأبناء المحافظة.
وأشار رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، إلى أن زيارة هذا العدد الكبير من وسائل الإعلام الأردنية والعربية والأجنبية لمحافظة عجلون يعتبر فرصة تاريخية لنا في المحافظة للترويج لأماكننا السياحية والأثرية في المحافظة التي يتجاوز عددها 250 موقعا أثريا وسياحيا، لافتا إلى أن الوفد الإعلامي سيبدأ برنامجه من جامعة عجلون الوطنية، بحيث سيقام حفل استقبال للوفد  يتخلله عدة كلمات، إضافة إلى عرض فلم فيديو عن الجامعة والأماكن السياحية في المحافظة ومن ثم الانطلاق الى المواقع السياحية والأثرية ومشروع التلفريك والمشاريع السياحية.
يذكر أن الجهات المنظمة للمبادرة هي هيئة الإعلام  وجامعة عجلون ووكالة عجلون الإخبارية وبدعم ومساندة من محافظة عجلون والأجهزة الأمنية المختلفة ووزارة السياحة والآثار ممثلة بمديرية سياحة عجلون ومديرية آثار عجلون ومجلس المحافظة والمديريات  الرسمية المختلفة، حيث ساهمت جميعها بوضع الترتيبات اللازمة لاستقبال هذا الحدث المخطط له أن يكون الأكبر والأبرز على مستوى الأردن والمنطقة.
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