خطة لضمان انسيابية النقل في رمضان

تيسير النعيمات

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أعدت هيئة تنظيم النقل البري خطة متكاملة تتضمن عددا من الإجراءات بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية المرورية، بهدف ضمان انسيابية الخدمة وبأفضل مستوى للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.وقال مدير عام الهيئة المهندس عبدالرحيم الوريكات لـ"الغد"، ان الهيئة خاطبت مديرية الأمن العام من أجل التنسيق بين أفراد الأمن ومراقبي الهيئة وأمانة عمان في الميدان، لضمان توفر خدمات النقل العام للمواطنين بالمستوى المطلوب طيلة شهر رمضان.وطلبت الهيئة من مديرية الأمن العام تشديد الرقابة الميدانية على خطوط نقل الركاب لضمان التزام جميع وسائط النقل العام بالمسارات المحددة لها والوصول إلى نهاية الخطوط في كل رحلة.كما طلبت الهيئة من دائرة الإقامة والحدود والدوريات الخارجية، التأكد من عدم مغادرة الحافلات المتوسطة والمخالفة إلى الأراضي المقدسة والتي تعمل على الخطوط الرئيسية والداخلية.وتم أيضا مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من أجل تفعيل العقوبات على مكاتب الحج والعمرة فيما يتعلق باستئجار حافلات نقل الركاب العاملة على الخطوط الداخلية والرئيسية لنقل المعتمرين بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الهيئة.