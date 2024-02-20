الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال دمر نحو مليون متر مربع من الطرق منذ بدء العدوان

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قطاع غزة
  قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو مليون متر مربع من الطرق والشوارع، منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والمنشآت والمرافق الخدماتية الإنسانية في المدينة.اضافة اعلان

وأفادت البلدية أن الدمار في الشوارع والطرق غير مسبوق، حيث استهدف الاحتلال بالقصف أو التجريف الشوارع المعبدة والجزر والأرصفة والإشارات المرورية، ومختلف المرافق المتعلقة بالطرق والشوارع، ودمر نحو 3600 إشارة ولوحة مرورية و260 ألف متر من حجر الجبهة والأرصفة، و160 ألف متر طولي من شبكات الإنارة والفوانيس، وكذلك الطرق غير المعبدة من خلال التجريف والإغلاق وتدمير المباني السكانية والمحلات التجارية والمرافق والمنشآت الصناعية.

وأوضحت أن الدمار الذي أحدثه الاحتلال حوّل غزة إلى مدينة منكوبة تعيش كارثة حقيقية، يصعب على الإنسان أن يحصل على أبسط حقوقه التي كفلها القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بسرعة التدخل والمساعدة في إعادة إعمار الشوارع وإعادة الحياة المدنية والإنسانية لمدينة غزة، التي يسعى الاحتلال لقتلها من خلال حرب الإبادة وقتل الحياة الإنسانية في المدينة.

وتعمد الاحتلال منذ بدء العدوان، استهداف المدنيين والمرافق المدنية وتدمير المرافق الخدماتية والشوارع وآبار المياه والمنشآت الثقافية والتعليمية والمستشفيات ودور العبادة وجرف المزارع والأشجار، وكذلك منع وصول الوقود والكهرباء والمياه والطعام للمدنيين في المدينة.
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