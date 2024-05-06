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الإثنين 06 أيار 2024
2:55 م
الاحتلال يرتكب 5 مجازر في غزة خلال 24 ساعة
جثامين شهداء في غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر راح ضحيتها 52 شهيدا و90 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 34 ألفا و735 شهيدا، و78 ألفا و108 جرحى.
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الاحتلال
غزة
طوفان الاقصي
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