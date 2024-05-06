الاحتلال يرتكب 5 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

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وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 34 ألفا و735 شهيدا، و78 ألفا و108 جرحى.