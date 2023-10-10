الرسالة الأخيرة للصحافي هشام النواجحة قُبيل ارتقائه شهيداً بغزة (فيديو)

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وقال النواجحة في الفيديو: "أمام كل هذا القصف الهستيري والدمار الذي يُحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يُحدثه في غزّة وغثارة الرّعب والقلق في نفوس المواطنين، والله لن يُحدث في أمر الله إلّا ما كتبه الله".وأضاف: "اللهم صبّرنا واكتب لنا الأمن والأمان واكتب لنا النّصر المبين".وفجر اليوم الثلاثاء، قُتِل ثلاثة صحافيّون وأُُصيب آخرون بجراح وصفت بالخطيرة، بغارة جوية أثناء تغطيتهم لقصف إسرائيلي لمبنى يضم عدداً من المكاتب الصحافيّة غرب قطاع غزة.والضحايا الصحافيون هم سعيد الطويل، رئيس تحرير موقع "الخامسة للأنباء"، ورزق صبح وهشام النواجحة مصّورا وكالة "خبر". -وكالات