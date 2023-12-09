السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"أكثر الأشياء حدة بحوزتي هو قلمي".. فلسطينيون يرثون الشاعر الغزي رفعت العرعير

درّس رفعت لسنوات طويلة الشعر والأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة
درّس رفعت لسنوات طويلة الشعر والأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة

استشهد الشاعر والأكاديمي والمترجم الفلسطيني رفعت العرعير -مع العديد من أفراد عائلته- في غارة إسرائيلية على منزل شقيقته شمال غزة- حسبما أعلن مقربون منه أمس الخميس ليلا، وكان الراحل أحد قادة جيل من الكتاب الغزاويين الشباب الذين راهنوا على الكتابة بالإنجليزية لرواية قصصهم.

اضافة اعلان

 



ودرّس رفعت لسنوات طويلة الشعر والأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، حيث شرح أعمال شكسبير وتوماس وايت وجون دون ويلفريد أوين وغيرهم، وقام بتحرير كتابي "غزة لا تصمت" و"غزة تكتب مرة أخرى". واستشهد في القصف أيضا شقيقه وشقيقته وأطفالها الأربعة.


وكان الهم الرئيسي للعرير، كما قال في عرض سابق لمنصة تيد في غزة، أن قصص كبار السن المعروفة أيضًا باسم التاريخ الشفهي في طريقها إلى الانقراض لأنه بسبب التكنولوجيا الحديثة "توقفنا عن الاهتمام بالقصص".


وتابع "أنا الرجل الذي أنا عليه الآن بسبب القصص التي روتها لي أمي وجدتي".


وأضاف الأكاديمي الذي قام بتدريس مساق الكتابة الإبداعية والأدب العالمي لطلاب الجامعة "كفلسطينيين تحت الاحتلال، تتجاوز رواية القصص القيمة التعليمية إلى الحاجة الملحة لامتلاك روايتنا، وهو الأمر الذي يعيد القوة للمجتمع بدلاً من النخبة. إن القصص التي يمكن أن يرويها الناس عن أرض ما هي دليل على حقهم في تلك الأرض".

وعام 2021 كتب لصحيفة نيويورك تايمز أنه يجد نفسه تنازعه بين الرغبة في إخراج عائلته إلى الخارج بسبب الصواريخ والشظايا والحطام المتساقط، وبين البقاء في المنزل "لنكون عرضة لقصف الطائرات الإسرائيلية، الأميركية الصنع، وفي النهاية بقينا في المنزل.. على الأقل سنموت معا".


وكتب أحمد الناعوق صديق البروفيسور العرعير على منصة إكس أن "اغتيال" رفعت أمر "مأسوي ومؤلم وفاضح" و"خسارة فادحة" وذلك بعد غارات دامية شهدها شمال قطاع غزة مساء الخميس حسبما أعلنت وزارة الصحة بحكومة غزة.


بدوره كتب صديقه الشاعر الغزاوي مصعب أبو توهة على فيسبوك أن قلبه "محطم" مضيفا "صديقي وزميلي رفعت العرعير قُتل مع عائلته منذ دقائق. لا أستطيع تصديق ذلك".

 

وقد درّس العرعير الأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان أحد مؤسسي مشروع "نحن لسنا أرقاما" الذي جمع مؤلفين من غزة بـ"مرشدين" في الخارج يساعدونهم في كتابة قصص عن واقعهم بالإنجليزية.

وكان قد نشر على منصة إكس قصيدة لاقت انتشارا بعنوان "إذا توجب أن أموت" ختمها قائلا "فليبعث ذلك على الأمل، فليكن ذلك حكاية".

 

فلسطينيون يرثون العرعير عبر منصة إكس

 

 

 

 

 

 



share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_b7819fc8781941593ba489f70cfea87f

مقررة أممية: رفعت صوتي ضد الاحتلال عندما صمتت الأمم المتحدة

منذ 10 دقيقة
طائرة-مقاتلة-اف-15-علم-اسرائيل100-730x438

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف سلسلة أهداف لـ”حزب الله” في لبنان

منذ 18 دقيقة
386834

“أخطر تحذير” أميركي لتل أبيب: "إسرائيل" تخاطر باستبدال نصر تكتيكي بهزيمة إستراتيجية

منذ 49 دقيقة
445703

وزير الخارجية الإيراني يحذر من «انفجار في المنطقة» جراء الحرب الإسرائيلية في غزة

منذ2 ساعة
صورة واتساب بتاريخ 1445-05-25 في 09.45.48_431d2af6

امتعاض عربي تجاه استخدام أميركيا "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار في غزة

منذ2 ساعة
444850

فرنسا تنتهك مبدأ العلمانية وتحتفل بالإليزيه بعيد "حانوكاه" اليهودي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

مزيد من الخسائر الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات | منذ12 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
 