الممثل براين كوكس يتلو قصيدة الشهيد الفلسطيني العرعير (فيديو)

تعذر على الممثل الأسكتلندي براين كوكس المشاركة الحضورية بأمسيةٍ أدبية في لندن، تُقام اليوم الأربعاء، من تنظيم المهرجان الفلسطيني للأدب. فأرسل كوكس مقطعَ فيديو له، وهو يتلو قصيدة د. رفعت العرعير الأخيرة، «إذا كان لا بد أن أموت»، والتي كتبها في مطلع تشرين الثاني.

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"أكثر الأشياء حدة بحوزتي هو قلمي".. فلسطينيون يرثون الشاعر الغزي رفعت العرعير



كوكس (77 عاماً) الذي لمع مؤخّراً بدوره في مسلسل «ساكسيشن»، يُعدّ بين المحترفين في المسرح الشكسيبري الكلاسيكي، وهو عضو في فرقة شكسبير الملكية بستراتفورد. يقرّبه هذا المسار خطوةً من د. رفعت الذي تخصّص بالأدب الإنكليزي، تحديداً أعمال شيكسبير، وعلّمها لطلّابه في الجامعة الإسلامية في غزّة، إلى أن اغتالته إسرائيل في 7 كانون الأوّل.