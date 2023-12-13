الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الممثل براين كوكس يتلو قصيدة الشهيد الفلسطيني العرعير (فيديو)

يُعدّ كوكس من المحترفين في المسرح الشكسيبري الكلاسيكي
يُعدّ كوكس من المحترفين في المسرح الشكسيبري الكلاسيكي

تعذر على الممثل الأسكتلندي براين كوكس المشاركة الحضورية بأمسيةٍ أدبية في لندن، تُقام اليوم الأربعاء، من تنظيم المهرجان الفلسطيني للأدب. فأرسل كوكس مقطعَ فيديو له، وهو يتلو قصيدة د. رفعت العرعير الأخيرة، «إذا كان لا بد أن أموت»، والتي كتبها في مطلع تشرين الثاني.

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كوكس (77 عاماً) الذي لمع مؤخّراً بدوره في مسلسل «ساكسيشن»، يُعدّ بين المحترفين في المسرح الشكسيبري الكلاسيكي، وهو عضو في فرقة شكسبير الملكية بستراتفورد. يقرّبه هذا المسار خطوةً من د. رفعت الذي تخصّص بالأدب الإنكليزي، تحديداً أعمال شيكسبير، وعلّمها لطلّابه في الجامعة الإسلامية في غزّة، إلى أن اغتالته إسرائيل في 7 كانون الأوّل.

 

 

 

 

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