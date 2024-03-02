السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

روبرت فورد: الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة أسوأ إذلال إسرائيلي للولايات المتحدة رأيته في حياتي

vfvj-tv-1-730x438
السفير الأميركي السابق روبرت فورد

قال السفير الأميركي السابق، روبرت فورد، إن الولايات المتحدة، التي ستقوم بعملية إنزال جوي للمساعدات إلى غزة، تعرضت لإذلال شديد من قبل إسرائيل.

اضافة اعلان


وأوضح فورد، الذي عمل سفيراً للولايات المتحدة لدى سوريا والجزائر، في تعليق على موقع “إكس” أنه ” رأى إسرائيل تهين الإدارة الأمريكية السابقة، ولكن بصرف النظر عن الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة عام 1967 ضد سفينة البحرية الأمريكية “ليبرتي”، إلا أن إجبار الولايات المتحدة الآن على القيام بإنزال جوي للمساعدات إلى غزة كما لو أن الولايات المتحدة ليست أفضل من مصر والأردن هو أسوأ إذلال إسرائيلي للولايات المتحدة رأيته في حياتي”.

 

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش الأمريكي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لقطاع غزة في الأيام المقبلة.

 

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض “سننضم الى أصدقائنا في توفير المساعدات الملقاة من الجو”، مشيرا إلى أن “تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا”، وأن إدارته “ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة”.-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
557484

غانتس يزور واشنطن الأحد للقاء مسؤولين دون موافقة نتنياهو

منذ 24 دقيقة
063_1230672787

أكسيوس: الجمهوريون يعارضون عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة

منذ2 ساعة
20240301135901reup-2024-03-01t135652z_264866226_rc2o6z9e7lb7_rtrmadp_3_cuba-usa-congress.h-1-730x438

البرلمانية إلهان عمر: الإدارة الأميركية منحت "إسرائيل" الضوء الأخضر لمذبحة الفلسطينيين- (فيديوهات)

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_e6656da1c893dd4e559e879c59484fe9

باتوا معدتهم خاوية.. فلسطينية تجاهد من أجل طبق حساء لأبنائها

29 شباط 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_6c97b2f356f3db6faa2006111d2ef41d

8 ساعات مشيا.. رحلة نزوح مضنية لـ3 أطفال أنهكهم الجوع بغزة

منذأقل من دقيقة
thumbs_b_c_34e7fa33f2ef91ad29b7287c96de7605

هآرتس: تفسيرات "إسرائيل" بشأن مجزرة الطحين "غير مقنعة"

منذ 14 دقيقة
thumbs_b_c_95b0f0f59fa1b58cd04e11ccc56da995

لافروف: ميثاق الأمم المتحدة “رائع” لكن الغرب لا يلتزم به

منذ 24 دقيقة
557506

كيف سيقوم الجيش الأميركي بإسقاط مساعدات جوية لغزة؟

منذ 27 دقيقة
557484

غانتس يزور واشنطن الأحد للقاء مسؤولين دون موافقة نتنياهو

منذ 32 دقيقة
GettyImages-2036342515

معلومات سرية.. صديق الطيار بوشنل يكشف عن قوات أميركية في أنفاق غزة

منذ 43 دقيقة
افكار و مواقف

الإنزالات الجوية الأردنية الدولية

د. محمد حسين المومني |اليوم

الأردن: الأقرب إلى الشعب الفلسطيني

خالد دلال |اليوم
د.خليف أحمد الخوالدة

توضيح بشأن تعديل "التقاعد المدني"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني
 
 