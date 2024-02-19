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الإثنين 19 شباط 2024
6:03 م
عكرمة صبري: قرار الاحتلال بشأن منع دخول الأقصى في رمضان باطل
خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري
قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن قرار منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى باطل، ويتعارض مع حرية العبادة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تقييد دخول فلسطينيي الداخل ممن هم دون سن الـ50 إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.
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فلسطين
المسجد الاقصي
عكرمة صبري
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