مصر تدرس تغيير نظام تعليمها الجامعي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، تفاصيل عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير التعليم العالي والتي تدرس حاليا تطوير نظام التعليم الجامعي المصري.



وأوضح المصدر أن "ذلك لجميع أنواع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، حيث تعمل اللجنة على وضع دراسة لتغيير نظم القبول في الجامعات، فضلا عن توزيع أعداد المقبولين بين الكليات الجامعية المصرية المختلفة".

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وأشار في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، بأن اللجنة تواصل عملها منذ ما يقرب من شهرين لدراسة جميع جوانب التعليم الجامعي المصري من عملية قبول وبنية تحتية ونظم تدريس جامعية، مشيرا إلى أنه تم أيضا الاطلاع على نظم تعليم عالمية وعربية، متابعا: بعد الانتهاء من الدراسة سيتم طرحها على وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعدها سيكون هناك مناقشة لها في المجلس الأعلى للجامعات.



وأكد المصدر، أن النظام الجديد لن يطبق مرة واحدة داخل الجامعات المصرية، ولكن سيكون هناك تطبيق أولي، وكل عام سيكون هناك إكمال للمرحلة التي سبقتها حتى يتم الانتهاء من تطبيق النظام بأكمله خلال مدة تصل لخمسة أعوام.