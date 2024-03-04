نتنياهو: "إسرائيل" لن تذعن لمطالب حماس الوهمية

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى حركة حماس بتقديم تنازلات قبل إجراء مزيد من المفاوضات بشأن وقف جديد لإطلاق النار وإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

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وقال السياسي اليميني في كلمة له في تل أبيب مساء الأحد: “إننا نبذل جهودا كبيرة لتحقيق النجاح، ولكن هناك شيء واحد واضح بالنسبة لكم – لن نذعن لمطالب حماس الوهمية”.



ولم توفد إسرائيل فريقها للتفاوض يوم الأحد للمشاركة في المحادثات الاخيرة التي جرت في القاهرة بهدف التوصل لاتفاق لوقف لاطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين في غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.



لكن وفدا من حماس وصل إلى العاصمة المصرية.



ومن بين أمور أخرى، تطالب إسرائيل بقائمة اسماء المحتجزين الذين مازالوا لدى حماس قبل أن توافق على المشاركة في المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.



وتوصف المحادثات على نطاق واسع بأنها متعثرة، في ظل وجود فجوات واسعة.

وقال نتنياهو إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيكون هناك إطار قوي للتوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.



وتريد إسرائيل أيضا توضيحا بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل الذين تريد حماس إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز يجري إطلاق سراحه من غزة.



ووفقا للتقارير الأخيرة في وسائل الإعلام الدولية، فإن مسودة الصفقة التي تمت مناقشتها في الأيام الأخيرة يمكن أن تشهد تبادل 40 رهينة مقابل 400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.



لكن نتنياهو قال إنه لم يتلق حتى الآن ردودا مرضية بشأن المخاوف الإسرائيلية.

ورفض “الضغوط الدولية لإنهاء الحرب” قبل أن تحقق إسرائيل كافة أهدافها. وقال نتنياهو: مع أو بدون اتفاق، “سنقاتل حتى النصر الكامل”.-(د ب أ)