الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الخروج من "غسيل الأموال"

سلامة الدرعاوي
سلامة الدرعاوي
في سابقة متميزة، قررت مجموعة العمل المالي (الفاتف)، أن الأردن أكمل وبشكل أساسي تنفيذ بنود خطة العمل للخروج من القائمة الرمادية في منظومة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.اضافة اعلان
الأردن أظهر قدرته على التوافق مع الإجراءات المالية الدولية، متجاوزة الموعد المحدد بخمسة أشهر، الأمر الذي يؤكد الالتزام العالي الذي قدمته الحكومة الأردنية.
العديد من الجهات المعنية، بإشراف البنك المركزي ومشاركة جهات عديدة من القضاء ووزارة الداخلية ودائرة مراقبة الشركات، أسهمت بجهود كبيرة في تنفيذ هذه الخطة، مما أدى إلى هذه النتيجة المبشرة، هذه الجهود المشتركة تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
البنك المركزي أشرف مباشرة على خطة عمل واضحة للنهوض بترتيب الأردن وإخراجه من المنطقة الرمادية التي وضع فيها قبل أشهر والتي كانت لها آثار متعددة على بيئة الاقتصاد لدى المجتمعات والمؤسسات الدولية، ونجح فعلا بتنسيقه مع الجهات كافة بالسير بخريطة طريق نفذت بمهنية عالية، نجحت بالخروج من النفق المظلم الذي كاد الأردن أن يقع به لأسباب مختلفة.
دائرة مراقبة الشركات عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أيضا قامت بتطبيق خطة لتحسين تصنيف المملكة في مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف)، وكانت الدائرة قد اعتمدت خطة عمل متوافقة مع المعايير الدولية، مما أدى في النهاية إلى إزالة المملكة من "القائمة الرمادية" في حزيران 2023، قبل الموعد المحدد بعام.
وتتألف الخطة من محاور عدة: المحور التشريعي؛ حيث تم تبني منظومة تشريعية فعالة من خلال تعديل قانون الشركات وإصدار نظام سجل المستفيد الحقيقي، إضافة إلى تفعيل التفتيش على نظام سجل المستفيد الحقيقي، ومحور إعادة هندسة الإجراءات والرقمنة: هنا تم تبسيط وتهيئة جميع الإجراءات لتتوافق مع التشريعات ومتابعة الخدمات اليومية وتفعيل الذكاء الاصطناعي في الخدمات، والمحور التوعوي والتدريبي: تم إصدار ونشر الدلائل الإرشادية وتقديم ورش توعوية للمستثمرين وأصحاب الشركات.
جميع هذه الخطوات أدت إلى تحقيق تقدم كبير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.
الأردن أظهر، مجدداً، أنه قادر على التحلي بالمسؤولية وتحقيق الشفافية المالية، وهذا ما يجعله مركزاً جذاباً للمستثمرين، إذ إن خروج الأردن من القائمة الرمادية سيعزز من سمعته على الصعيد الدولي، ويسهم في تقليل التعقيدات المالية للمواطنين والشركات في التعاملات الدولية.
إضافة إلى ذلك، الخروج من القائمة الرمادية قد يسهم في زيادة فرص القروض الدولية للأردن، حيث تراقب المؤسسات الدولية الوضع الكلي للدول بخصوص منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبذلك، يؤكد أن الحكومة كانت حريصة على الانتهاء من عملية الإدراج والخروج من القائمة في الوقت المحدد، وهو الأمر الذي ينعكس على نحو إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة والاستثمارات الأجنبية.
إضافة إلى ما سبق، تحقيق الأردن لمعايير "الفاتف" يؤكد التزامه بالمعايير الدولية في النزاهة المالية والشفافية، وهذا يعزز الثقة بالأردن كوجهة مالية آمنة وموثوقة للمستثمرين الدوليين، ويعزز الأعمال التجارية الأردنية على الصعيد الدولي.
إنجازات الأردن في هذا المجال تتخطى السمعة والثقة، بل تشمل أيضاً التحسين الملموس في الأداء الاقتصادي، إذ إن الانتقال من القائمة الرمادية يعني أن الأردن قد طور نظاماً متقدماً وفعالاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يقلل من الاحتمالية المحتملة للمخاطر المالية والتجارية.
زيادة على ذلك، يمكن أن يشجع خروج الأردن من القائمة الرمادية المزيد من التعاون الدولي في المجال المالي والاقتصادي، وهو الأمر الذي يمكن أن يفتح أبواباً جديدة للشراكات التجارية والتجارة الدولية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني.
بالرغم من هذه التقدمات المهمة، يجب على الأردن مواصلة جهوده في تعزيز نظامه المالي ومكافحة الجرائم المالية، إذ إن التحدي القادم للأردن هو الحفاظ على هذه المعايير العالية وضمان التزامه المستمر بالتعامل مع المعايير الدولية.
في النهاية، يمكننا القول إن الأردن قد خطا خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، لذا، يجب أن نثني على هذه الجهود التي بذلتها الحكومة والمؤسسات الأردنية، ونأمل أن يواصل الأردن سيره نحو النمو والازدهار.

رسالة إلى “الأولمبية” منذ 15 دقيقة

main_image5d793470d898c

المياه وآفاق الاستثمار في الأردن منذ10 ساعة

الأثرياء الصامتون و"خطة خالد بن الوليد"! منذ24 ساعة

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس" منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder سميح المعايطة

لماذا تتغير الحكومات؟

منذ 15 دقيقة
placeholder مالك العثامنة

في الثابت والمتحول قبل الانفجار القادم

منذ 15 دقيقة
placeholder علاء الدين أبو زينة

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

منذ 15 دقيقة
placeholder رعد التل

مؤشرات جاذبية الدول للاستثمار

منذ 15 دقيقة
placeholder نضال المجالي

الخط الصحراوي!

منذ 15 دقيقة
placeholder د.عبدالله سرور الزعبي

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

منذ 15 دقيقة
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |منذ 14 دقيقة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات | منذ24 ساعة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 