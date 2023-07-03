الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

 الفراغ السياسي في الضفة الغربية

ماهر أبو طير
ماهر ابو طير
تغير التوقيت بكل دلالاته، ونحن أمام فراغ سياسي وشيك في الضفة الغربية، بما يعنيه ذلك على الفلسطينيين وعلى الأردن، كونها الأقرب إلى الضفة، والكلام هنا لا يحمل مبالغات، والهجوم الإسرائيلي يوم أمس على جنين، يعبر عن ما هو أخطر بكثير من مجرد هجوم. اضافة اعلان
لقد بدأت فعليا مرحلة انهاء السلطة، وضم الضفة الغربية من جانب إسرائيل، وليس أدل على ذلك من رد "يوسي فوكس" سكرتير الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها، في رسالة رسمية وجهت باسم بنيامين نتنياهو، إلى منظمة "عدالة الدولية" والتي اشار فيها إلى أن الأردن استولى بشكل غير قانوني على أراضي الضفة في نهاية الانتداب، ولم يكن ذلك شرعياً، ولم يكن لها السيادة على تلك المناطق، وبالتالي فإن إسرائيل تملك الأراضي بشكل قانوني، ولها حق السيادة عليها، وهذا يعني ضمنيا ان الضفة الغربية ايضا ليست لسلطة اوسلو بالنتيجة، باعتبارها وفقا للرسالة الخطيرة التي لم نسمع ردا رسميا عليها، ملكية اسرائيلية فقط، لا أردنية ولا فلسطينية.
يضاف إلى ما سبق كلام "يعكوف هاغوئيل" رئيس المنظمة الصهيونية العالمية والذي نقلته صحيفة تايم اوف اسرائيل والذي قال إلى أنه بعد 56 عاما منذ تحرير القدس ويهودا والسامرة وغور الأردن -وفقا لتعبيرات الاحتلال- ما يزال لا توجد هناك سيادة-مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية- ونحن نتحلى بالصبر، ولكن صبرنا بدأ ينفد، ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات، وينبغي علينا تطبيق السيادة. اليمين واليسار يريدان السيادة في غور الأردن.
وسبق هذه الإشارات قبل أيام كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست حيث قال أنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم.
تأتي كل هذه الاشارات في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة، تترافق معها الهجمات على المسجد الأقصى، والقدس، ومهاجمة مدن الضفة الغربية، والقتل والتدمير، ومهاجمة القرى، وهذا سيؤدي إلى تداعيات استراتجية لهذا الوضع، اولها انتهاء الدور السياسي لسلطة اوسلو التي يقول الإسرائيليون انهم نسقوا معها بشأن هجوم جنين، وفقدان تأثيرها ونفوذها وشرعيتها الداخلية، وثانيها استحالة استمرار الدور الأمني للسلطة، كونها ستدخل في مواجهة مفتوحة مع ذات الشعب الفلسطيني، لتساوي هذا الدور مع دور الاحتلال، وثالثها استمرار اقامة المستوطنات والسطو على أراضي الضفة الغربية، وتقطيع أوصالها، وحشر غزة بعيدا.
كل هذا يعني أننا أمام سقوط كامل لكل مشروع الدولة الفلسطينية، وسقوط سياسي للسلطة، وسقوط اقتصادي للسلطة مع التسريبات عن احتمال إعلان الإفلاس المالي لخزينة اوسلو، وسقوط شعبي بسبب الدور الأمني الذي يستحيل أن يستمر، بما يقودنا إلى أصل المشروع الإسرائيلي وما الذي تريده إسرائيل في هذا التوقيت، والإجابة على هذا السؤال متاحة أيضا.
سنجد انفسنا أمام نتائج محددة، من أبرزها إضافة إلى ما سبق، انفجار الأوضاع داخل الضفة الغربية، وإعادة إنتاج أزمة الفلسطينيين، باعتبارها "مشكلة كتلة بشرية" فقط بحاجة إلى طرف يرعاها تحت أي عنوان سياسي وإداري، حيث يستحيل أن تعود إسرائيل للاشتباك الإداري والخدماتي داخل الضفة الغربية، وهذا الكلام يهدد حياة الفلسطينيين، فوق ما عندهم من تهديدات يومية، ويعيد التلويح ضمنيا بحلول إسرائيلية اسوأ على حساب الأردن، وهو ما يرفضه الأردنيون والفلسطينيون، بشكل حاسم.
لقد قيل مليون مرة خلال العقود الماضية إن إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، التي تعد وفقا للحركة الصهيونية، يهودا والسامرة، بما يعني انها أكثر أهمية لإسرائيل من مناطق فلسطين 1948، لكون الضفة تضم مناطق يستهدفها الإسرائيليون لأسباب دينية وأبرزها القدس والخليل، لكن لا أحد يسمع، أو أن البعض يسمع ويتجاهل كل ما يسمع.
يبقى السؤال: هل لدينا هنا في الأردن سيناريوهات جاهزة لكل هذه الاحتمالات الخطيرة، والسؤال مفرود بين يدي من يهمه الأمر بعد تراكم كل هذه المؤشرات ؟

الموعد القريب! 02 تموز 2023

تطرف مستفحل في تل ابيب 02 تموز 2023

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين 02 تموز 2023

ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم 02 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder محمود الخطاطبة

تحديد يوم إجراء الانتخابات

منذ1 ساعة
placeholder د.منذر الحوارات

فلسطين والنكبة الثانية

منذ1 ساعة
placeholder معاذ وليد أبو دلو

الدورة الاستثنائية

منذ1 ساعة
placeholder موسى الساكت

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

منذ1 ساعة
placeholder سميح المعايطة

التوجيهي ... لماذا الحيرة؟

منذ1 ساعة
placeholder سلامة الدرعاوي

الطرود البريدية.. خسارة للجميع

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 الفراغ السياسي في الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

تحديد يوم إجراء الانتخابات

محمود الخطاطبة |اليوم

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الطرود البريدية.. خسارة للجميع

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدورة الاستثنائية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

التوجيهي ... لماذا الحيرة؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 