إغلاق 45 منشأة غذائية وتوقيف 434 أخرى عن العمل

أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 45 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة خلال شهر رمضان المبارك، وأوقفت 434 منشأة أخرى عن العمل، ضمن 9632 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في 13 فرعا من فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

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وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات في بيان، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق أتلفت خلال جولاتها التفتيشية ما يزيد على 183 طنا مواد غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، ونحو 11 ألف لتر مواد غذائية سائلة، ونحو 29 ألف لتر من العصائر الرمضانية، كما حجزت نحو 62.5 طن من الأغذية و1943 لترا من المواد السائلة المتداولة في الأسواق، وسحب 677 عينة من المواد الغذائية المتداولة لغايات الفحص المخبري.



وأضاف إن الحملة الرقابية سجلت ضمن نتائجها ارتفاعا ملحوظا في عدد الزيارات بنسبة 27.7 بالمئة وبواقع 2088 زيارة مقارنة بعدد الزيارات المنفذة خلال رمضان الماضي، ومع ذلك لم تتجاوز الزيارات التفتيشية التي نتج عنها إغلاق المنشأة لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق نسبة 0.5 بالمئة من إجمالي الزيارات.



وأشار مهيدات إلى انخفاض حالات إغلاق المنشآت بنسبة تزيد على 43.75 بالمئة، مقارنة برمضان الماضي، ما يعكس كفاءة التفتيش والرقابة الصارمة التي تفرضها المؤسسة والتزام القائمين على المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية.



ولفت إلى أن المؤسسة واصلت تنفيذ خطتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر السعيد لاستمرار عمليات مراقبة وتتبع سلامة الغذاء وإنجاز معاملات الغذاء المستورد وتحليل العينات خلال العيد، لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين، واستمرار عمليات استقبال الشكاوى وتكثيف جهود متابعتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة.