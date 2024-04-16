الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إغلاق 45 منشأة غذائية وتوقيف 434 أخرى عن العمل

إغلاق منشأة (تعبيرية)
إغلاق منشأة (تعبيرية)

أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 45 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة خلال شهر رمضان المبارك، وأوقفت 434 منشأة أخرى عن العمل، ضمن 9632 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في 13 فرعا من فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات في بيان، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق أتلفت خلال جولاتها التفتيشية ما يزيد على 183 طنا مواد غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، ونحو 11 ألف لتر مواد غذائية سائلة، ونحو 29 ألف لتر من العصائر الرمضانية، كما حجزت نحو 62.5 طن من الأغذية و1943 لترا من المواد السائلة المتداولة في الأسواق، وسحب 677 عينة من المواد الغذائية المتداولة لغايات الفحص المخبري.


وأضاف إن الحملة الرقابية سجلت ضمن نتائجها ارتفاعا ملحوظا في عدد الزيارات بنسبة 27.7 بالمئة وبواقع 2088 زيارة مقارنة بعدد الزيارات المنفذة خلال رمضان الماضي، ومع ذلك لم تتجاوز الزيارات التفتيشية التي نتج عنها إغلاق المنشأة لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق نسبة 0.5 بالمئة من إجمالي الزيارات.


وأشار مهيدات إلى انخفاض حالات إغلاق المنشآت بنسبة تزيد على 43.75 بالمئة، مقارنة برمضان الماضي، ما يعكس كفاءة التفتيش والرقابة الصارمة التي تفرضها المؤسسة والتزام القائمين على المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية.


ولفت إلى أن المؤسسة واصلت تنفيذ خطتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر السعيد لاستمرار عمليات مراقبة وتتبع سلامة الغذاء وإنجاز معاملات الغذاء المستورد وتحليل العينات خلال العيد، لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين، واستمرار عمليات استقبال الشكاوى وتكثيف جهود متابعتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
638488748342530973

5 إنزالات جوية أردنية لمساعدة غزة بمشاركة دولية

منذ2 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: لن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-16 at 2.10.13 PM

الصفدي وفارهيلي يبحثان هاتفيا التصعيد الخطير بالمنطقة

منذ3 ساعة
الملك من المفرق: أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار

الملك من المفرق: أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار

منذ3 ساعة
eeed9ada-439b-4d61-9125-9684c3a761ac

مديرية الأمن العام تحتفي بيوم العلم

منذ4 ساعة
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي - (تصوير: ساهر قدارة)

الضمان: 3612 دينارا الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

العفو العام والدروس المستفادة

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة بعد المسرحية

سميح المعايطة |اليوم

متى ينفد صبر إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ21 ساعة
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشعب والأخبار

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 