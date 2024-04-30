الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مطالبة نيابية بشمول كُل الطلبة المستحقين للمنح والقروض

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جانب من لقاء رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني مجموعة من طلبة الجامعة الأردنية

 التقى رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، اليوم الثلاثاء، في دار مجلس النواب، مجموعة من طلبة الجامعة الأردنية، حيث تم الاستماع إلى مُلاحظاتهم حول صندوق دعم الطالب الجامعي.

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وأكد المومني، حسب بيان أصدرته اللجنة، أن مجلس النواب، وبالأخص لجنة التربية والتعليم النيابية، كان لها جهد كبير في هذا الملف، وتمخض ذلك بإيقاف العمل بالنظام الجديد، واستجابة من رئيس الوزراء بالعودة إلى النظام القديم، موضحا أن النظام الجديد كان يُركز على المعيار الأكاديمي فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار المعيار الاقتصادي للطلبة.


وقال إن هُناك نحو 80 ألف طالب وطالبة استوفوا شروط الاستفادة من "الصندوق"، لكن 34 ألفا منهم لم يتم شمولهم، ما يُشير إلى ضرورة إعادة النظر في شمول كُل الطلبة المُستحقين للمنح والقروض.


من جهة ثانية، ثمنت "التربية النيابية" تعاون رؤساء الجامعات بتأجيل الرسوم الجامعية للطلبة، لحين صدور القرار بشأن صندوق دعم الطالب الجامعي.

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