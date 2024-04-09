استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وأمطار في أغلب المناطق

تنخفض اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس غائما جزئيا مع هطول زخات متفرقة ومتقطعة من المطر، ومع ساعات الظهيرة تشتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة، ويتحول الطقس إلى غائم مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأمطار غزيرة وعلى فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها 50 كم في الساعة، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، في حين يكون الطقس في خليج العقبة دافئا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل بإذن الله زخات من المطر على فترات قد تكون غزيرة أحيانا و يصحبها الرعد مع احتمال تشكل السيول، والرياح شمالية تتحول أحيانا إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات والبحر متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون الطقس ليلا لطيف الحرارة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إرتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وخطر العواصف الرعدية وهطول البرد، إضافة لخطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول الأمطار، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية.



ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وغائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الغربية يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم الثلاثاء ما بين 19-11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17-9، وفي المرتفعات الشمالية 15-8، وفي مرتفعات الشراة 16-7، وفي مناطق البادية 25-10، وفي مناطق السهول 19-11، وفي الأغوار الشمالية 26-14، وفي الأغوار الوسطى 28-17، والأغوار الجنوبية 30-19، وفي البحر الميت 28-18، وفي خليج العقبة 28- 18 درجة مئوية.- (بترا)