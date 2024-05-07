الأردن يدين احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام إسرائيل على احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوسيع عمليتها العسكرية العدوانية في مدينة رفح، يعد خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا صارخا لجميع القيم الإنسانية، وسعيا لإفشال جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، يجب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي له ووقفه.



وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته من أجل وقف الحرب المستعرة على غزة وبشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها.