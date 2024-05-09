البريد الأردني: إنشاء مركز التجارة الإلكترونية

قالت شركة البريد الأردني، انه يجري العمل على إنشاء مركز التجارة الإلكترونية في مبنى الشركة، حيث سيتم نقل شركات "البريد السريع" من موقعها في مطار الملكة علياء الدولي الى الإدارة الرئيسة في مبنى شركة البريد الأردني في المقابلين.

اضافة اعلان



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شركات "البريد السريع" ستنتقل من موقعها في مطار الملكة علياء الدولي إلى الإدارة الرئيسة في مبنى الشركة بالمقابلين، من أجل توحيد وضبط الإجراءات في التعامل مع الطرود الواردة إلى المملكة، والخاصة ببعائث التجارة الإلكترونية في ظل توفر المساحات الكافية في مبنى الشركة اللازمة لإنشاء المركز.

وأضاف، إن هناك إمكانية للتوسع بمساحات إضافية تشمل المستودعات، وتوفر البنية التحتية اللازمة، وعناصر الأمن والحماية اللازمة، والتي تتوفر حاليا من خلال النافذة الواحدة، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال نظام جديد من قبل دائرة الجمارك الأردنية للتخليص على الطرود البريدية، وفرزها وفقا للقيمة والمعايير المحددة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، واستكمال الموافقات اللازمة على الطرود الواردة بعدها لحين إيصالها إلى وجهتها النهائية.

ولفت إلى تشكيل لجان فنية مشتركة بين الشركة والجمارك لإعداد الترتيبات اللازمة، وتجهيزات البنية التحتية، ورسم الإجراءات وخطة العمل، كما سيتم كذلك التشاور مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص لإنجاز الترتيبات اللازمة للأعمال المطلوبة في المركز، وفقا للموعد المحدد لبدء العمل في أيلول المقبل.

وأوضح الداوود أن إنشاء المركز يشكل نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وتقديم الخدمات المطلوبة في محطة واحدة، والتسهيل على المواطنين والشركات عناء التنقل، وتنظيم العملية وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.