 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة يستقبل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني

445793805_839627661532274_109425947232829858_n
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني ليندسي هويل

استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأحد رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني ليندسي هويل وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومستجدات الأوضاع في المنطقة سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة والسفير الأردني في لندن منار الدباس والسفير البريطاني في عمان فيليب هول على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين منذ عقود طويلة.


وثمن الخصاونة الدعم البريطاني لمسيرة التنمية في الأردن، مؤكداً أن البلدين يتشاركان في العديد من القيم والمبادئ لتعزيز الأمن والسلم العالميين ومحاربة الإرهاب.


وأطلع رئيس الوزراء، رئيس مجلس العموم البريطاني على الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام، مؤكداً ضرورة تمكين منظمات الإغاثة الأممية والأونروا من أداء عملها للتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية في القطاع.


وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل بالتوصل إلى اتفاق قريب يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة وفتح المجال أمام افق سياسي يفضي الى حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، محذراً من خطورة العملية العسكرية في رفح التي ستؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة تضاف إلى الكوارث الإنسانية التي تسبب بها العدوان.


وحذر الخصاونة من أن استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يهدد المنطقة بأسرها ويؤدي إلى توسيع دائرة الصراع فيها.


وعرض رئيس الوزراء لرئيس مجلس العموم البريطاني الأطر العامة لمشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، مشيراً إلى موعد إجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل والتي تشكل محطة مهمة من محطات التحديث السياسي والتي تدعم المشاركة الحزبية البرامجية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب.


وفيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي، أشار الخصاونة إلى مستهدفاتها المتمثلة بتعزيز نسب النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتحديث، لافتاً إلى أن الأردن أنجز برنامجاً وطنياً جديداً مع صندوق النقد الدولي واجتاز المراجعة الأولى لهذا البرنامج بنجاح، كما تم رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن لدى مؤسسات التصنيف الدولية ما يعكس الثقة بالاقتصادي الأردني.


وبخصوص التحديث الإداري، أكد رئيس الوزراء أنه يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاع العام، وتحسين الإجراءات وتسهيلها، بما يسهم في تطوير الأداء وتجويد هذه الخدمات، مشيراً إلى إصلاح منظومة التعليم في الأردن التي تستهدف رفع مستوى الخريجين سيما في التعليم المهني والتقني لتلبية حاجات السوق الأردنية والإقليمية.


وعرض رئيس الوزراء التحديات التي تواجه الأردن نتيجة استضافة اللاجئين السوريين البالغ عددهم قرابة 1.3 مليون لاجئ، وما يشكلونه من ضغط على قطاعات المياه والصحة والتعليم وغيرها، في ظل محدودية الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.


وأشار في هذا الصدد إلى أن الأردن يعمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لتحديات التهريب.


بدوره، أكد رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني أنه ينظر باهتمام إلى هذه الزيارة للأردن لافتاً إلى العلاقة الوثيقة والتاريخية التي تجمع الأردن مع المملكة المتحدة.


وأعرب عن أمنياته للأردن بنجاح مشروع التحديث الشامل، والمحطة المهمة المتمثلة بإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل، مؤكداً أن الديمقراطية هي الطريق الوحيد لتجاوز التحديات التي تمر بها الدول.


وأكد دعم المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية، مشيداً بما يمتلكه الأردن من موارد بشرية وكفاءات مدربة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

السفير القطري يهنئ بعيد استقلال المملكة الثامن والسبعين

25 أيار 2024
1716468225902

الخصاونة يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

23 أيار 2024
GOGjlFVXgAAjx_w-1735x1157

الملك يحذر من عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة

21 أيار 2024
بمنحة أميركية.. تدشين محطة ضخ جديدة لتخفيف الفاقد المائي بالأردن

بمنحة أميركية.. تدشين محطة ضخ جديدة لتخفيف الفاقد المائي بالأردن

20 أيار 2024
اقرأ أيضا
مجلس الوزراء

قرارات لمجلس الوزراء

منذ2 ساعة
4202424145025406137229

"المستقلة للانتخاب" تطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية

منذ4 ساعة
GOgVzMgXEAE9R10

الملك يدعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

منذ4 ساعة
وزير الخارجية أيمن الصفدي

وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل

منذ6 ساعة
سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد

ولي العهد: حفظ الله الأردن آمنًا مستقرًا

25 أيار 2024
جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك: سنبقى على العهد

25 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأعين الغافية عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاستقلال بين الإنجاز والتحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

آخر راكب!

نضال المجالي |اليوم

تتحرك المشاعر.. فتخط الحروف

د.خليف الخوالدة |اليوم

حسم الكمبيالات وفق صيغ التمويل الإسلامي

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات | منذ20 ساعة
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض
 