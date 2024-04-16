الصفدي: لن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الأردن وألمانيا متفقان على حل الدولتين سبيلا لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

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وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين، أن الحرب على غزة تهدد أمن المنطقة برمتها، مؤكدا في الوقت ذاته على التعاون الألماني الأردني في إنشاء ممر بري إلى قطاع غزة بشكل مباشر لإيصال المساعدات.



وأكد الصفدي على أن إسرائيل تغيب كل الحلول من أجل بناء السلام في الشرق الأوسط، مشددا على التصعيد خطر على الجميع ووقفه يتطلب وقف أسباب التوتر.



وأشار إلى أن الأولوية حاليا هي وقف الحرب على غزة ووضع حد للمجاعة والكارثة الإنسانية في القطاع، والخطوة الأولى في خفض التصعيد هي وقف العدوان على غزة.



وأكد على أن الأردن لا يريد مزيدا من التصعيد في المنطقة، ولن يكون ساحة لأي صراع أو حرب إقليمية، ولن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن وتعريض مواطنينه للخطر.



وقال الصفدي إن الضفة الغربية المحتلة في حالة غليان بسبب الإجراءات الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين.