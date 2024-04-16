الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: لن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الأردن وألمانيا متفقان على حل الدولتين سبيلا لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين، أن الحرب على غزة تهدد أمن المنطقة برمتها، مؤكدا في الوقت ذاته على التعاون الألماني الأردني في إنشاء ممر بري إلى قطاع غزة بشكل مباشر لإيصال المساعدات.


وأكد الصفدي على أن إسرائيل تغيب كل الحلول من أجل بناء السلام في الشرق الأوسط، مشددا على التصعيد خطر على الجميع ووقفه يتطلب وقف أسباب التوتر.


وأشار إلى أن الأولوية حاليا هي وقف الحرب على غزة ووضع حد للمجاعة والكارثة الإنسانية في القطاع، والخطوة الأولى في خفض التصعيد هي وقف العدوان على غزة.


وأكد على أن الأردن لا يريد مزيدا من التصعيد في المنطقة، ولن يكون ساحة لأي صراع أو حرب إقليمية، ولن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن وتعريض مواطنينه للخطر.


وقال الصفدي إن الضفة الغربية المحتلة في حالة غليان بسبب الإجراءات الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
66082a2444564

الصفدي: إسرائيل تستخدم بحربها ضد الفلسطينين التجويع سلاحا

30 آذار 2024
660686bf890df

الصفدي يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

29 آذار 2024
وفد مجلس الأعيان يقود جهود توحيد بند طارئ بالبرلمان الدولي دعما لغزة

وفد مجلس الأعيان يقود جهود توحيد بند طارئ بالبرلمان الدولي دعما لغزة

24 آذار 2024
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

إجلاء 61 أردنياً من قطاع غزة

21 آذار 2024
اقرأ أيضا
638488748342530973

5 إنزالات جوية أردنية لمساعدة غزة بمشاركة دولية

منذ 10 دقيقة
WhatsApp Image 2024-04-16 at 2.10.13 PM

الصفدي وفارهيلي يبحثان هاتفيا التصعيد الخطير بالمنطقة

منذ1 ساعة
277578136_7196368160436050_8341090128068887189_n (1)

الملك وولي العهد في المفرق

منذ1 ساعة
eeed9ada-439b-4d61-9125-9684c3a761ac

مديرية الأمن العام تحتفي بيوم العلم

منذ3 ساعة
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي - (تصوير: ساهر قدارة)

الضمان: 3612 دينارا الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع

منذ3 ساعة
الرئيس العراقي يلتقي الصفدي في مجلس النواب

الرئيس العراقي يلتقي الصفدي في مجلس النواب

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

العفو العام والدروس المستفادة

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة بعد المسرحية

سميح المعايطة |اليوم

متى ينفد صبر إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ19 ساعة
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشعب والأخبار

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 