الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي وفارهيلي يبحثان هاتفيا التصعيد الخطير بالمنطقة

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الصفدي وفارهيلي يبحثان هاتفيا التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومفوض شؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي، خلال اتصال هاتفي تلقاه منه اليوم، الشراكة الأردنية الأوروبية، وأكدا الحرص المشترك على تطويرها في كافة المجالات.اضافة اعلان

وبحث الصفدي وفارهيلي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن لمساعدته على مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية ورفد العملية التنموية في الأردن، وثمن الصفدي تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة من المساعدات للأردن بما قيمته ٩٠٢،٤ مليون يورو، على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل شهر تشرين الثاني الماضي.

كما بحثا أوضاع للاجئين السوريين في الأردن، وأكد الصفدي أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأردن لضمان الاستمرار في توفير العيش الكريم لهم، لحين حل الأزمة السورية وتأمين العودة الطوعية والآمنة لهم.

واستعرض الصفدي الصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن والناجمة عن الأزمات الإقليمية وخاصة الأزمة السورية والعدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، وأهمية دعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل للشباب، مؤكداً على أن زيادة الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف.

وبحث الصفدي وفارهيلي التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وضمان حماية المدنيين.

وأكد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.

وشدد الصفدي على أن منع التصعيد يستوجب وقف العدوان على غزة والعمل الفوري على إطلاق جهد حقيقي لتنفيذ حل الدولتين، وعلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، محذراً من تبعات أي تصعيد إسرائيلي جديد في المنطقة.
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