الإثنين 17 تموز 2023
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الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

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الشيخ تميم يستقبل الصفدي
استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سموه حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا العربية والإقليمية. اضافة اعلان
ونقل الصفدي، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه سمو الشيخ تميم، وتمنيات جلالته لسموه بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق المزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو الشيخ تميم تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية، وللشعب الأردني بالمزيد من الرخاء والإنجاز. 
وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وقطر، وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الصفدي عقد، أمس، محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، أكدت استمرار العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبحثت عدداً من القضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في لبنان.
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