الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

المياه : ردم 3 آبار مخالفة في الرامة وبيادر وادي السير

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وزارة المياه والري
نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة وحدة الرقابة الداخلية حملات لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه  في منطقة الرامة /الشونة الجنوبية ومنطقة وادي السبر بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه و وزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة حيث تم ردم (3) من الابار المخالفة تقوم بسحب الالاف الامتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة.اضافة اعلان
وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح يومي الاحد والاثنين على مناطق الرامة وبيادر وادي السير  لردم ابار مخالفة حيث تم ردم (2) بئر مخالفة من قبل كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه في الرامة لتزويد مزارع وبيع صهاريج مخالفة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص. 
وفي منطقة وادي السير  / العاصمة عمان وبالتنسيق مع متصرف لواء وادي السير  قامت الكوادر الفنية لسلطة المياه و بمرافقة امنية من الامن العام وقوات الدرك تم ضبط بئر مخالفة وردمها واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة. 
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.
أمين محمود

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