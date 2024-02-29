الخميس 29 شباط 2024
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شباط يشهد تراجع الأداء المطري في معظم مناطق الأردن

شباط يشهد تراجع الأداء المطري في معظم مناطق الأردن
شباط يشهد تراجع الأداء المطري في معظم مناطق الأردن

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن شهر شباط للموسم المطري الحالي شهد تراجعا في الأداء المطري في أغلب مناطق المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية بما فيها الأغوار الجنوبية، والتي شهدت تحسنا في الأداء المطري خلال هذا الشهر، حيث تشكل مجاميع الأمطار التي تهطل على مناطق المملكة خلال شهر شباط عادة بين 20 إلى 25 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

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وأضاف آل خطاب في بيان الخميس، إنه وبالرغم من هذا التراجع فإن أداء الموسم المطري الحالي حتى نهاية شهر شباط يعد حول معدلاته العامة، وأعلى لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب مناطق المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والتي يعد الأداء المطري فيها ضعيفا ودون معدلاته العامة حتى هذا التاريخ، فيما حققت أجزاء من المناطق الوسطى الشرقية والشمالية بما فيها الأغوار الشمالية معدلها الموسمي العام كاملا وتجاوزته في بعض الأجزاء منها.


وتشير السجلات المناخية للمواسم المطرية خلال 100 موسم مطري في مطار عمان المدني بأن الموسم المطري في المملكة ينتهي خلال الفترة 2 إلى 31 من شهر أيار وباحتمالية تصل 66 بالمئة، وإن نسبة ما تشكله مجموع الأمطار التي تهطل على مناطق المملكة بعد نهاية شهر شباط وحتى نهاية الموسم المطري بشكل عام تتراوح بين 19 إلى 22 بالمئة من الموسم المطري العام.


وأفاد آل خطاب بأنه ومع نهاية شهر شباط الجاري للموسم الحالي، بلغ معدل كميات الأمطار والنسب التي تحققت من المعدل الموسمي العام في المناطق الشمالية 348.6 ملم ما نسبته 87 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وفي المناطق الوسطى الغربية نحو 319.0 ملم ما نسبته 77 بالمئة من المعدل الموسمي العام.


أما المناطق الوسطى الشرقية فبلغت 114.5 ملم ما نسبته 92 بالمئة من المعدل الموسمي العام، والمناطق الشرقية بنسبة 71.8 ملم ما نسبته 77 بالمئة من المعدل الموسمي العام، والأغوار الشمالية بلغت نحو 415.5 ملم ما نسبته 107 بالمئة من المعدل الموسمي العام، والأغوار الوسطى بلغت 247.9 ملم ما نسبته 89 بالمئة من المعدل الموسمي العام.


وفي الأغوار الجنوبية بلغت 52.4 ملم ما نسبته 72 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وفي المناطق الجنوبية الغربية بلغت نحو 106.7 ملم ما نسبته 45 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وفي المناطق الجنوبية بلغت 36.1 ملم ما نسبته 65 بالمئة من المعدل الموسمي العام.


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