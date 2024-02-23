عمان.. مسيرتان جديدتان تنددان بالعدوان على غزة

زايد الدخيل

انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة من أمام مسجد عباد الرحمن في منطقة الصويفية بعمان، والمسجد الحسيني في عمان مسيرتا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها المحتل تحت منظر ومسمع العالم.

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وقبل ذلك أدى المتظاهرون صلاة الغائب على أروح شهداء الشعب الفلسطيني.



وهتف المشاركون في المسيرتين شعارات منددة بالممارسات الإسرائيلية الهمجية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مجددين تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة.

صور مسيرة الصويفية تصوير أمير خليفة:













