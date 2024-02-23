الجمعة 23 شباط 2024
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عمان.. مسيرتان جديدتان تنددان بالعدوان على غزة

جانب من مسيرة الصويفية المنددة بالعدوان على غزة
جانب من مسيرة الصويفية المنددة بالعدوان على غزة (تصوير أمير خليفة)

انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة من أمام مسجد عباد الرحمن في منطقة الصويفية بعمان، والمسجد الحسيني في عمان مسيرتا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها المحتل تحت منظر ومسمع العالم.

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وقبل ذلك أدى المتظاهرون صلاة الغائب على أروح شهداء الشعب الفلسطيني.


وهتف المشاركون في المسيرتين شعارات منددة بالممارسات الإسرائيلية الهمجية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مجددين تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة.

 

صور مسيرة الصويفية تصوير أمير خليفة:


 





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