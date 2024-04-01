أحمد هايل يكشف سر نجاح الفيصلي

أكد المدير الفني للفيصلي، أحمد هايل، أن جماهير فريقه التي حضرت بكثافة، كانت كلمة السر في الفوز الذي تحقق على الوحدات.



وأضاف هايل في تصريحات بعد مباراة فريقه أمام الوحدات، أن الفيصلي أدى مواجهة كبيرة واستحق الفوز، موضحا أن المنافس لعب مباراة جيدة لكن النتيجة النهائية كانت لصالح فريقه.



وأشار إلى أن الفيصلي تراجع للخلف بعد تسجيل الهدف الأول وهذا ما لم يكن مرضيا لهم، لكنهم حاولوا معالجة الخلل أثناء الشوط الأول، واستخدموا الأوراق البديلة في الوقت المناسب فكانت النتائج مثمرة واستطاعوا تعزيز التقدم.

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وبين هايل أن هناك صعوبات تواجه اللاعبين في مقدمتها أن هذه المباراة الأولى التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وعلى ملعب عشب طبيعي بعد انقطاع طويل خاصة أن تدريبات الأندية تقام على ملاعب العشب الصناعي.



وشكر المدرب لاعبيه ووصفهم بالأبطال، وأشاد بالحارس نور بني عطية الذي كان نجم الفترة الأولى بتصدياته المهمة التي حافظت على نظافة الشباك مؤكدا أن شهادته بهذا الحارس مجروحة لما يقدمه من مجهود كبير خلال المباريات والتدريبات.



ولفت إلى أن بطولة الدوري ما تزال في الملعب وسيقاتلون عليها حتى النهاية.



ورد الفيصلي اعتباره أمام الوحدات، بالفوز عليه (2-0) في استاد عمان الدولي، أمس الأحد، في إطار الجولة 15 من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.



وسجل هدفي الفيصلي: رزق بني هاني عند الدقيقة 6، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 74.