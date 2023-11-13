الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي يجدد اعتزازه بمواقف الملك الداعمة للقضية الفلسطينية

797467958
الفيصلي

أكد مجلس إدارة النادي الفيصلي وأعضاء الهيئة العامة وجماهير النادي،  اعتزازهم بالموقف الأردني الهاشمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين، في سبيل دعم القضية الفلسطينية والجهود التي يبذلها جلالته في سبيل دعم الأشقاء في فلسطين عامة وغزة خاصة.

اضافة اعلان


واشاد النادي الفيصلي في بيان رسمي على صفحته اليوم  بجهود الأردن التي يقودها  جلالة الملك من أجل وقف العدوان الغاشم، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.


وقال الفيصلي : " إننا جميعاً نلتف دائماً حول راية الوطن وخلف جلالة  الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، في الدفاع عن قضايا الوطن والأمتين العربية والإسلامية

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ميسي

ميسي يحتفل مع انتر ميامي بالكرة الذهبية ويحدد مستقبله

11 تشرين الثاني 2023
6902076_1699524870

الهلال يستقر على التعاقد مع بديل نيمار

09 تشرين الثاني 2023
thumbs_b_c_f71d2e151fc0a4c272008fe20b06ee14

ما هي حقيقة حلول الهلال بدلا من الاتحاد بكاس العالم للاندية؟

05 تشرين الثاني 2023
9368654_1698233479

تحديد مواعيد مباريات كأس السوبر الاسباني في السعودية

25 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
F-lxyzcXYAA76p6

صحيفة: "الهلال" ضمن أعلى 15 نادياً لكرة القدم من جهة التكلفة

12 تشرين الثاني 2023
9087520_1680866206

انشيلوتي: لا أحسد اللاعبين بسبب صفقاتهم الجديدة

11 تشرين الثاني 2023
ميسي

ميسي يحتفل مع انتر ميامي بالكرة الذهبية ويحدد مستقبله

11 تشرين الثاني 2023
4856007_1581578887

مالديني مرشح لمنصب المدير الرياضي في السعودية

11 تشرين الثاني 2023
الإسباني المغربي الأصل إلياس أخوماش

نجما فريق إسباني يرفضان الوقوف دقيقة صمت على "ضحايا إسرائيل"

11 تشرين الثاني 2023
6902076_1699524870

الهلال يستقر على التعاقد مع بديل نيمار

09 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب أخطر من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كل مر سيمر

جهاد المنسي |اليوم

هل تشفي قمة الرياض غليل الناس؟

نضال منصور |اليوم

دولة الاحتلال تدفع ثمنا اقتصاديا أيضا

أحمد عوض |اليوم

عمق الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الكارثة لو كانت هذه النهاية

سميح المعايطة |اليوم

حقوق طبيعية لكل إنسان

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات | منذ20 ساعة
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات | منذ20 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات | منذ20 ساعة
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |11 تشرين الثاني 2023
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 