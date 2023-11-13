الفيصلي يجدد اعتزازه بمواقف الملك الداعمة للقضية الفلسطينية

أكد مجلس إدارة النادي الفيصلي وأعضاء الهيئة العامة وجماهير النادي، اعتزازهم بالموقف الأردني الهاشمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين، في سبيل دعم القضية الفلسطينية والجهود التي يبذلها جلالته في سبيل دعم الأشقاء في فلسطين عامة وغزة خاصة.

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واشاد النادي الفيصلي في بيان رسمي على صفحته اليوم بجهود الأردن التي يقودها جلالة الملك من أجل وقف العدوان الغاشم، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.



وقال الفيصلي : " إننا جميعاً نلتف دائماً حول راية الوطن وخلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، في الدفاع عن قضايا الوطن والأمتين العربية والإسلامية