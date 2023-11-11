السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ميسي يحتفل مع انتر ميامي بالكرة الذهبية ويحدد مستقبله

ميسي
النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي
كرّم فريق إنتر ميامي الأميركي لاعبهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز الكرة الذهبية الثامنة في المباراة الودية للاحتفال بالإنجاز التي انتهت بالخسارة 2-1 أمام غريمه في الدوري الأمريكي نيويورك سيتي.اضافة اعلان

وقال ميسي بعد رفع البالون دور التي حصل عليها في باريس الشهر الماضي: "شكرا لوجودكم هنا، على هذا التكريم الجميل".

وأضاف: "لقد كنت هنا لفترة قصيرة، ولكن أشعر أنّه مضى الكثير من الوقت، أريد أن أشكر جميع سكان ميامي، ليس فقط الموجودين هنا، ولكن في المدينة بشكل عام، على هذا الترحيب لي ولعائلتي".

وتابع ليونيل: "لم يكن لدي أدنى شك في أننا سنقضي وقتًا ممتعًا، وأننا سنستمتع، واليوم لديّ شكوك أقل في أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير، هنا".

هذا وتلقّى ميسي ترحيباً كبيراً وهتافات تحمل إسمه، طيلة المباراة الوديّة وحتّى أثناء الإحتفال به.


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