ميسي يحتفل مع انتر ميامي بالكرة الذهبية ويحدد مستقبله

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وقال ميسي بعد رفع البالون دور التي حصل عليها في باريس الشهر الماضي: "شكرا لوجودكم هنا، على هذا التكريم الجميل".وأضاف: "لقد كنت هنا لفترة قصيرة، ولكن أشعر أنّه مضى الكثير من الوقت، أريد أن أشكر جميع سكان ميامي، ليس فقط الموجودين هنا، ولكن في المدينة بشكل عام، على هذا الترحيب لي ولعائلتي".وتابع ليونيل: "لم يكن لدي أدنى شك في أننا سنقضي وقتًا ممتعًا، وأننا سنستمتع، واليوم لديّ شكوك أقل في أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير، هنا".هذا وتلقّى ميسي ترحيباً كبيراً وهتافات تحمل إسمه، طيلة المباراة الوديّة وحتّى أثناء الإحتفال به.