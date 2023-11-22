الكشف عن تفاصيل المشادة بين ميسي ورودريغو

كشفت قناة "TyCSports" تفاصيل المشادة التي حصلت بين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، ورودريغو، نجم البرازيل وريال مدريد خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وتعرض منتخب البرازيل بهزيمة تاريخية هي الأولى من نوعها على أرضه ووسط جماهيره في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعدما خسر أمام الأرجنتين بهدف نظيف سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الـ63 .

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شهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة وكان أبرزها حوار التقطته عدسات القناة الناقلة للمباراة بين ميسي ورودريغو، حيث بدا النجم الأرجنتيني منفعلًا على لاعب ريال مدريد وقام بإمساكه من عنقه ووجه له حديثا وتركه قبل أن يخرج من الملعب.



وكشفت القناة الأرجنتينية تفاصيل ما حدث موضحة أن رودريغو قال لميسي بعد خروج الفريق الأرجنتيني من غرفة تبديل الملابس: "أيها الجبناء".



وبدوره قام ميسي بالتوجه للاعب في الملعب، إذ قال له: "نحن أبطال العالم، لماذا نحن جبناء؟ انتبه إلى ما تقول".