الأحد 06 آب 2023
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خبير الانتقالات: سان جرمان يناور.. ورغبة "وحيدة" لمبابي

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مبابي
كشف خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، تفاصيل جديدة بشأن أزمة باريس سان جرمان الفرنسي المستمرة مع نجمه كيليان مبابي.

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ذكر رومانو، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، المعروفة باسم تويتر سابقا:

كل الحلول ممكنة لدى إدارة سان جرمان بما فيها تجديد عقد النجم الفرنسي، البالغ من العمر 24 عاما.

الـ"بي إس جي" عرض على مبابي تجديد عقده بشرط جزائي يحدده اللاعب، ويفعل تلقائيا صيف 2024.

مسؤولو الفريق الباريسي لديهم قناعة تامة بأن مبابي لديه رغبة وحيدة وهي الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة النادي الملكي أُبلِغت من طرف والدة اللاعب، فايزة العماري، بالسعر الذي حدده سان جرمان للموافقة على بيع مبابي.

وأضافت أنه "رقم قريب جدا من 250 مليون يورو"، مبرزة أن مسؤولي "لوس بلانكوس" سيعملون على "خفض" هذا المبلغ، كونه يتجاوز العرض الذي يطمحون إلى تقديمه، كما أنهم "غير مستعدين لدفع هذه القيمة للاعب سينتهي عقده مع الفريق الباريسي بعد سنة واحدة فقط".

رسالة مشفرة
قبل أيام، نشر مبابي رسالة وصفت بـ"المشفرة"، أثار بها تكهنات جديدة بقرب مغادرته باريس سان جرمان وانتقاله إلى ريال مدريد.

تظهر الصورة، التي نشرها مبابي، ثلاث بطاقات تحمل كل واحدة منها الرقم 9، الأمر الذي يكوّن الرقم "999".

التفسيرات الرائجة تشير إلى أن "999" رقم له أهمية روحية، تمثل إكمال دورة وبداية دورة جديدة.

فيما كشف تفسير آخر أن الصورة تشير إلى أن مبابي ربما سيرتدي القميص رقم 9، المتوفر حاليا في الريال.
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