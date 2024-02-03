السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدمة منتظرة.. مبابي يستعد لإعلان القرار المرتقب

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مبابي

اقترب مسلسل مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من حلقته الأخيرة خلال الفترة المقبلة.

كما ينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويستطيع الانتقال لأي ناد في صفقة انتقال حر.

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وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، في فيديو على قناته الرسمية بـ"يوتيوب": "ننتظر إعلان كيليان مبابي قراره النهائي بشأن مستقبله في الأيام أو الأسابيع المقبلة".

 

وأضاف: "ريال مدريد وباريس يتوقعان أيضًا إعلان مبابي لقراره النهائي حول وجهته في الموسم المقبل قريبا".

وتابع فابريزيو رومانو: "سيبلغ مبابي القرار أولاً لناصر الخليفي رئيس باريس، ثم ستصبح القصة علنية للجميع".

وختم خبير الميركاتو: "ريال مدريد يعمل الآن بأقصى قدر من القوة على حسم صفقة كيليان مبابي".

من جانبه، قال رامون ألفاريز، الصحفي الشهير بصحيفة "ماركا"، على"إكس": "خطة مبابي هي إبلاغ باريس سان جيرمان بقراره الرسمي قريبًا جدًا.. قد يحدث ذلك الأسبوع المقبل (الذي يبدأ يوم الاثنين)".

وأضاف: "جميع المصادر التي تم الرجوع إليها تشير إلى أن قرار مبابي هو عدم التجديد مع باريس سان جيرمان (في صدمة منتظرة للنادي الفرنسي)".

كل شيء يشير لاقترابه من الريال

على صعيد متصل، قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن هناك حالة متزايدة من التفاؤل بين لاعبي ريال مدريد بشأن قدوم مبابي، ما يدل على أن هناك شيئا ما يحدث في الصفقة.

وأشارت إلى أن لاعبي الريال بات لديهم شعور بأن مبابي سيصل في الصيف بشكل مؤكد، خصوصًا أن مسؤولي الميرنجي ملتزمون بالخطة الموضوعة لحسم الصفقة.

ولم يتبق للتوقيع مع مبابي سوى وضع اللمسات الأخيرة، ما جعل التفاؤل يزداد بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وأشارت إلى أنَّ اسم مبابي في الفترة الأخيرة بدأ يسمع بصوت عالٍ في مكاتب ريال مدريد، وفي الممرات داخل النادي، وحتى في غرفة ملابس الفريق الأول.

وذكرت الشبكة أن الحديث بين نجوم ريال مدريد على لاعب آخر مرتبط بالميرنجي وهو ألفونسو ديفيز، تراجع بعد أن كان ينطق اسمه بشكل متكرر.

وكشفت أن هذه المعلومات قد وصلت إلى لاعبي المرينجي من خلال الحديث مع المديرين أثناء الرحلات أو خلال لقاءات مختلفة.

وألمحت إلى أنه لا يمكن تجاهل أن مبابي نفسه يتمتع بعلاقة رائعة مع العديد من لاعبي ريال مدريد، بدءًا من الفرنسيين (كامافينجا، ميندي، تشواميني) الذين يزاملهم في المنتخب، وأيضا مع فينيسيوس ورودريجو الذي تزامن معهم في حفلات توزيع الجوائز.

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