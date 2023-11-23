غوتي: اريد رؤية زيدان مجدداً مع الريال

اعتبر لاعب نادي ريال مدريد السابق، خوسيه ماريا غوتيريز المعروف ب غوتي أن المدير الفني البرتغالي لنادي روما جوزيه مورينيو ، ليس المدرب المناسب لقيادة الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، مع انتهاء عقد المدير الفني الايطالي كارلو انشيلوتي نهاية الموسم الحالي.

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واضاف اللاعب الاسباني : "أود رؤية زين الدين زيدان مرة أخرى في ريال مدريد، كانت هناك فترات مع مورينيو أشعر فيها بالملل أثناء مشاهدة الفريق، هذه هي الحقيقة، مورينيو ليس المدير الفني المناسب لريال مدريد".



متسائلاً عن السبب الذي يبعد المدرب الايطالي عن الريال وان هناك مدربون يمكنهم البقاء لفترة طويلة ويمرون بعدة فترات في الريال، لأنهم الأنسب.