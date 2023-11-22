الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سواريز : لم اتخيل ان اشارك مجددا مع الاوروغواي

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​لويس سواريز

اكد الأوروغوياني لويس سواريز انه لم يتخيل ان يكون مجدداً ضمن تشكيلة منتخب بلاده بعد غياب 11 شهرا .


جاءت تصريحاته بعد مشاركته في فوز اوروغواي على بوليفيا بنتيجة 3-0 في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 .

واشار المهاجم المخضرم لمنصة الاتحاد الأوروغوياني :" بالنظر إلى الكيفية التي مرّت بها الأشهر القليلة الماضية منذ نهائيات كأس العالم 2022 لم أتخيل العودة ".
ويدافع سواريس (36 عاماً)، الهداف التاريخي للأوروغواي مع 68 هدفاً، عن ألوان نادي غريميو بورتو أليغري البرتغالي، حيث سجل 14 هدفا في الدوري و26 في مختلف المسابقات.

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واضاف "لكن بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي (غريميو)، تم استدعائي مجددا من اجل ان أحاول تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة".

وخرجت الأوروغواي من دور المجموعات في مونديال قطر حيث فشل سواريز هز الشباك في ثلاث مباريات، ليغيب مذاك عن صفوفها قبل أن يستدعيه الارجنتيني مارسيلو بييلسا الذي بات يشرف على المنتخب منذ أيار/مايو الماضي .

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