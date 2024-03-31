الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كُشف السر.. تحديد الجهة التي دفعت كفالة إطلاق سراح ألفيش!

داني
نجم برشلونة السابق، البرازيلي داني ألفيش

كُشف عن الجهة التي دفعت كفالة البرازيلي داني ألفيش، نجم برشلونة السابق، والتي قدرت بنحو مليون يورو، لإطلاق سراحه يوم الإثنين الماضي.

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محكمة برشلونة أفرجت عن ألفيش بكفالة تقدر قيمتها بـ"مليون يورو"؛ حتى الفصل النهائي في الاستئناف ضد حبسه 4 سنوات ونصف، بتهمة الاغتصاب.


وحسب برنامج "فييستا"، اليوم السبت، فإن الجهة التي دفعت كفالة الإفراج المشروط عن ألفيش هي "مجلة برازيلية مشهورة".

 

ونقلت صحيفة ماركا عن الصحفية ماريسا بلازكيز، إحدى المشاركات في البرنامج: "المجلة تُعد تقارير صحفية مهمة عن مشاهير البرازيل، ولكن أيضًا على المستوى الدولي، وقد دفعت الكفالة مقابل تقرير يتم إعداده حاليًا".


يشار إلى أن ألفيش سلم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي إلى السلطات حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا لحين البت النهائي في القضية، كما قررت المحكمة منعه من الاقتراب لمسافة 1000 متر من الضحية (الاعتداء الجنسي).

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