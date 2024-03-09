كلوب: نحترم سيتي وغوارديولا أفضل مدرب في العالم

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة إن فريقه يكنّ احتراما كبيرا لمنافسه على اللقب مانشستر سيتي وهوّن من شأن الجدل الدائر حول تصريحات ترينت ألكسندر أرنولد قبل مواجهة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.



وفي مقابلة مع مجلة "فور فور تو" قال مدافع ليفربول إن الألقاب تعني الكثير بالنسبة لفريقه ولمشجعيه بسبب الفوارق المالية مع سيتي.

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وردّ إرلينغ هالاند وروبن دياز ثنائي سيتي قائلين إن ألكسندر أرنولد لا يعرف شعور الفوز بالثلاثية وطلب صحفيون من كلوب التعليق على الجدل الدائر قبل مباراة القمة.



وقال كلوب في مؤتمر صحفي "لست متأكدا من عدد المرات التي يتعين علينا فيها التعبير في هذا النادي عن مدى احترامنا للمنافس. وفي هذه المرة سنواجه سيتي".



وأضاف: "بيب (غوارديولا) هو أفضل مدرب في العالم. مسيرتي التدريبية كانت رائعة لكني لم أقترب من الأرقام التي حققها. هالاند هو أفضل مهاجم وكيفن دي بروين سيدخل التاريخ. فيل فودن أفضل لاعب إنجليزي حاليا".



وتابع قائلا: "يحترم ترينت ذلك، لكنه ولد في ليفربول، ولعب في جميع فرق الشباب. أحد شعاراتنا التي أحبها هو (هذا يعني المزيد من الألقاب) وهو أمر مهم بالنسبة لنا ولجماهيرنا.

ليس لدي أدنى فكرة بنسبة 100 في المئة عما يعنيه ذلك لأشخاص آخرين".